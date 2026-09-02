Về Gành Yến canh thủy triều, ngắm san hô

Nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 35km về phía bắc, Gành Yến nằm bên làng chài ở xã Vạn Tường.

Nơi đây gây ấn tượng bởi những lớp đá núi lửa sẫm màu xếp chồng lên nhau, trải dài ra biển.

Đặc biệt, khi thủy triều xuống, những rạn san hô ven bờ bắt đầu lộ diện.

Theo người dân địa phương, từ khoảng giữa tháng 5, khi thời tiết thuận lợi, các rạn san hô ở Gành Yến bắt đầu khoe sắc. Thời điểm lý tưởng để ngắm san hô là lúc chiều muộn, khi thủy triều rút sâu, để lộ những mảng san hô nằm xen giữa các hốc đá

Điều đặc biệt là du khách không cần phải lặn xuống biển vẫn có thể quan sát những rạn san hô ngay sát bờ. Trong làn nước trong, các mảng san hô với nhiều hình dạng, màu sắc hiện rõ dưới ánh nắng, tạo nên cảnh tượng độc đáo

Anh Lê Ngọc Đức (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đây là lần đầu anh đến Gành Yến. “Tôi đặc biệt ấn tượng với những rạn san hô nhiều màu sắc. Ở đây có thể đứng trên bờ để ngắm san hô, một trải nghiệm không phải nơi nào cũng có”, anh Đức chia sẻ.

Không chỉ có san hô, Gành Yến còn hấp dẫn bởi những bãi đá núi lửa với hình thù kỳ thú. Trải qua quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm, những lớp đá đen, nâu, xám tạo thành các vách đá, bãi đá nối tiếp nhau.

Cảnh quan nơi đây càng trở nên đặc biệt khi những cánh đồng hành nằm ngay bên làng chài ven biển. Vào những ngày trời quang, từ Gành Yến có thể nhìn thấy đảo Lý Sơn ngoài khơi. Bởi vậy, nhiều du khách ví nơi đây như một “Lý Sơn thu nhỏ” trên đất liền.

Vùng biển Gành Yến cũng là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển, góp phần hình thành hệ sinh thái ven bờ đa dạng. Các rạn san hô không chỉ tạo nên cảnh quan hấp dẫn mà còn đóng vai trò quan trọng đối với môi trường biển.

Bãi san hô "nở rộ" trên mặt biển Gành Yến.

Ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, Gành Yến ngày càng được nhiều người dân trong tỉnh và du khách từ các địa phương tìm đến tham quan, trải nghiệm. Địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển. Người dân cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng, qua đó tạo thêm sinh kế nhưng không làm mất đi vẻ hoang sơ vốn có của Gành Yến.