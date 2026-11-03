Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La
Khi những thửa ruộng ở vùng cao Sơn La chuyển sang sắc vàng óng ả cũng là lúc người dân bước vào mùa thu hoạch. Trên khắp các triền đồi, sườn núi, bà con tất bật xuống đồng gặt lúa, vận chuyển thóc về nhà, tạo nên bức tranh mùa gặt rộn ràng, ấm no của người dân vùng cao.
Những cánh đồng lúa vụ mùa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bắt đầu mùa gặt từ đầu tháng 9 đến tháng 11.
Với đồng bào vùng cao Sơn La, mỗi hạt thóc là kết tinh của công sức lao động, sự cần cù và kinh nghiệm sản xuất được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để có được những thửa ruộng vàng óng hôm nay, người nông dân đã trải qua nhiều tháng chăm sóc, canh tác.
Người dân tại xã vùng cao Xím Vàng phấn khởi đón thành quả sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng
Gia đình anh Hà Văn Huy ở bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc, gieo cấy gần 1.000 m² lúa Đài Thơm 8 trong vụ mùa năm nay. Sau thời gian chăm sóc, đến nay gia đình đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, với sản lượng hơn 7 tạ thóc. Theo anh Huy, dù vụ mùa này công chăm sóc nhiều hơn, song nhờ chủ động nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, năng suất lúa vẫn được duy trì, sản lượng tương đương năm trước.
Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, địa phương đang tập trung khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch trải nghiệm. Đồng thời, xã vận động người dân giữ gìn cảnh quan, bảo tồn văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước...
Nguồn: https://tienphong.vn/vang-ong-mua-gat-vung-cao-son-la-post1889836.tpoNguồn: https://tienphong.vn/vang-ong-mua-gat-vung-cao-son-la-post1889836.tpo-02/11/2026 07:35 AM (GMT+7)