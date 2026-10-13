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Say đắm mùa thu vàng nước Nga

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 nước Nga như khoác lên mình tấm áo mới – sắc vàng rực rỡ đặc trưng của mùa thu. Từ những hàng cây ven đường, công viên giữa lòng thành phố đến những cánh rừng trải dài nơi miền quê, sắc vàng, cam, đỏ hòa quyện, vẽ nên một bức tranh vừa rực rỡ, vừa dịu dàng và đầy chất thơ.

Mùa thu vàng nước Nga là khi nắng thu dịu nhẹ len qua những tán cây đang chuyển sắc.

Mùa thu vàng nước Nga là khi nắng thu dịu nhẹ len qua những tán cây đang chuyển sắc.

Nắng chiều trải dài trên những lối đi

Nắng chiều trải dài trên những lối đi

Du khách tham quan tại khu rừng bạch dương Plyos

Du khách tham quan tại khu rừng bạch dương Plyos

Khung cảnh đẹp như tranh tại rừng bạch dương Plyos

Khung cảnh đẹp như tranh tại rừng bạch dương Plyos

Những tán lá vàng nổi bật giữa mùa thu ở Moscow

Những tán lá vàng nổi bật giữa mùa thu ở Moscow

Quang cảnh Moscow nhìn từ Đồi chim sẻ

Quang cảnh Moscow nhìn từ Đồi chim sẻ

Người dân dạo bước trong công viên

Người dân dạo bước trong công viên

Một góc phố thủ đô Moscow giữa mùa thu

Một góc phố thủ đô Moscow giữa mùa thu

Điểm đến mùa thu 'đẹp như tranh' cho khách Việt đi tự túc
Điểm đến mùa thu 'đẹp như tranh' cho khách Việt đi tự túc

Đến Nga ngắm "mùa thu vàng" như trong tranh của Levitan hay thả bộ ở cổ trấn nghìn năm tuổi ở Trung Quốc là một số gợi ý dành cho khách Việt du lịch...

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Theo Minh Phượng -Moscow ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 08:01 AM (GMT+7)
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