Hoa súng đầu thu ở Tam Cốc khiến du khách quên lối về

Nhắc đến Tam Cốc, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh mùa lúa chín vàng óng hai bên bờ sông Ngô Đồng nhưng ít ai biết rằng, mùa hoa súng đầu thu cũng đẹp say lòng người. Ngồi thuyền xuôi dòng vào sáng sớm (từ khoảng 7-11h), mặt nước như được phủ kín những đóa hoa súng hồng tím, nổi bật giữa nền lá xanh mướt. Khung cảnh ấy đẹp tựa bức tranh thủy mặc, khiến ai nấy chỉ muốn thả hồn theo từng nhịp chèo khua chầm chậm.

Không chỉ say mê cảnh hoa súng đầu thu, Thùy Dương còn được đạp xe xuyên qua những con đường làng yên bình, hai bên là cánh đồng trải dài phảng phất mùi thơm ngai ngái của đồng quê. Dường như những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia bỗng dưng tan biến, thay vào đó là cảm giác tự do tự tại, thảnh thơi.

Thùy Dương chia sẻ: “Tam Cốc cũng nổi tiếng với rất nhiều quán cà phê xinh xắn. Mình đã ghé vài quán có view nhìn ra đồng hoặc núi đá. Chỉ cần đưa máy ảnh lên là có ngay một bức hình xinh như nàng thơ. Buổi tối, mình đi dạo ở phố Tây gần khu Tam Cốc Bích Động, khá sôi động và có nhiều món ăn vặt địa phương ngon”.

Để có chuyến đi trọn vẹn, Thùy Dương gợi ý rằng nên check-in ở Đỉnh Mây. Đây là địa điểm khá đặc biệt, không phải ai cũng biết. Khi lên đến đỉnh, toàn cảnh Tam Cốc hiện ra trọn vẹn dưới tầm mắt với núi non, sông nước, ruộng đồng đan xen nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên sinh động, đầy sắc màu. Tuy nhiên, để lên Đỉnh Mây mọi người nên báo trước với bác lái đò.

Một điểm check-in mới toanh là Hang 3 mang đến cảm giác vừa thơ vừa lãng mạn. Hang không quá dài nhưng lại có khung cảnh rất nên thơ, đặc biệt phù hợp với những bạn muốn chụp ảnh theo phong cách “nàng thơ”. Để có những bức ảnh “sống ảo triệu like” tinh khôi, nhẹ nhàng, mọi người nên chọn trang phục màu trắng.

Chùa Bích Động - biểu tượng linh thiêng và cổ kính nhất của Ninh Bình, cũng là điểm đến không nên bỏ lỡ. Chùa nằm nép mình bên vách núi đá rêu phong, không quá cao nhưng tạo cảm giác rất trầm mặc, bình yên. “Ngôi chùa cổ nằm nép mình bên núi đá, rêu phong và trầm mặc khiến mình có cảm giác rất bình yên, như được chạm vào một phần lịch sử của Ninh Bình.

"Thật sự Tam Cốc mùa này đẹp đến mức mình chỉ muốn ở lại để ngắm nhìn lâu hơn”, Thùy Dương không giấu nổi cảm xúc.

So với mùa hè sôi động, rực rỡ sắc màu, Tam Cốc mùa thu có phần trầm lắng hơn. Trời se se mát mẻ, nắng thu vàng ươm, nước sông trong veo, cây cỏ bắt đầu chuyển màu… khiến không gian trở nên thơ mộng, nhẹ nhàng và rất "tình".

Không chỉ say mê bởi khung cảnh thiên nhiên, Thùy Dương còn ấn tượng bởi những món ăn đặc sản của Ninh Bình. “Mình mê nhất là dê núi chấm tương gừng và cơm cháy chấm sốt đặc biệt – đúng kiểu đặc sản “nhất định phải thử” khi đến Ninh Bình. Đồ ăn ở đây rất rẻ nhưng lại vừa miệng, làm bữa nào cũng ngon đến mức “thòm thèm”, khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn rất nhiều”.

Nếu bạn đang cần một chuyến đi để nạp lại năng lượng, tránh xa phố thị ồn ào, hãy thử đến với Tam Cốc mùa thu nhé!