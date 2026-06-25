Nước Pháp 'ngộp thở' với nắng nóng kinh hoàng nhất 80 năm

Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở nước Pháp từ ngày 23/6 đã buộc hai điểm du lịch nổi tiếng của Paris là tháp Eiffel và bảo tàng Louvre phải đóng cửa sớm.

Theo The Strait Times, nhiều du khách thất vọng khi phải vật lộn với thời tiết oi bức và gần như không có nơi tránh nóng.

Nhiều người giải nhiệt tại Đài phun nước Trocadero cạnh Tháp Eiffel khi nhiệt độ tăng cao. Ảnh: Reuters.

Maite Blazques - một y tá người Tây Ban Nha - cho biết cô đã dành nhiều tháng tiết kiệm để đưa con trai 6 tuổi đến Paris. Tuy nhiên, nhiệt độ nắng nóng kỷ lục đã khiến cô phải thay đổi toàn bộ kế hoạch du lịch và không thể tham quan bên trong nhiều địa danh quan trọng.

“Chúng tôi phải thay đổi toàn bộ chuyến đi, không tham gia tour tham quan khu phố lịch sử Marais, không đi du thuyền trên sông và cũng không lên đỉnh tháp Eiffel”, người phụ nữ 35 tuổi đến từ Madrid nói.

Bên dưới công trình biểu tượng của Paris, du khách Mỹ Tamara Dancer cho biết chuyến tham quan có hướng dẫn viên của bà vào chiều 23/6 đã bị hủy bỏ.

Ngày 23/6 cũng được ghi nhận là ngày nóng nhất tại Pháp kể từ năm 1947.

Đơn vị quản lý tháp Eiffel cho biết công trình bằng thép dạng mắt lưới này phải đóng cửa sớm vào lúc 16h ngày 23/6 (giờ địa phương), tiếp tục rút ngắn thời gian mở cửa trong ngày 24/6.

Bảo tàng Louvre sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ. Từ 24/6-27/6, giờ đóng cửa được điều chỉnh từ 18h xuống 16h do tình trạng nắng nóng kéo dài.

Ngày 23/6 được ghi nhận là ngày nóng nhất tại Pháp kể từ năm 1947.

Nhiều điểm đến du lịch khác cũng buộc phải thay đổi hoạt động. Hiệu sách tiếng Anh nổi tiếng Shakespeare and Company đóng cửa trong ngày 24/6, quán cà phê thuộc quản lý của hiệu sách cũng dừng hoạt động.

Trong thông báo, đơn vị này cho biết quyết định được đưa ra “do tình trạng nắng nóng cực đoan đang tiếp diễn và nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của đội ngũ nhân viên cũng như khách tham quan”.

Trong ngày 21-22/6, chính quyền Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất đối với hơn một nửa lãnh thổ Pháp, trong khi hàng chục chuyến tàu bị hủy và hàng nghìn lớp học bị hoãn hoặc chuyển địa điểm do thời tiết khắc nghiệt.

Tại thành phố Bordeaux, nhiệt độ đạt 41,9°C, mức cao nhất được ghi nhận trong 106 năm quan sát. Một kỷ lục cao nhất mọi thời đại về nắng nóng cũng được thiết lập ở Saintes, nơi các ghi chép thời tiết có từ 111 năm trước.