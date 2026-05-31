Mùa lúa chín, Thung lũng KonTu Rằng mặc áo vàng óng ánh, mê hoặc du khách

Băng qua những rừng thông xanh biếc, con đường nhỏ dần mở ra một ngôi làng nằm nép mình giữa thung lũng. Bao quanh là núi đồi nhấp nhô, hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang đang khoác lên mình dải lụa vàng óng. Những áng mây trắng vờn bồng bềnh trên sườn núi khiến khung cảnh nơi đây trở nên huyền ảo.

Từ ngàn xưa, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Kon Plông đã cần mẫn khai khẩn những triền núi, sườn đồi để trồng lúa nước. Qua bao thế hệ, những thửa ruộng bậc thang xếp lớp theo địa hình dần hình thành, trở thành dấu ấn văn hóa độc đáo của cư dân miền sơn cước.

Khác với những cánh đồng bằng phẳng ở đồng bằng, ruộng bậc thang Kon Tu Rằng mang vẻ đẹp rất riêng. Những ô ruộng không đều nhau, nằm gối lên nhau theo triền dốc. Mỗi thửa ruộng lại mang một gam màu khác biệt: xanh non của lúa đang thì con gái, vàng óng của lúa chín, xen lẫn màu nâu đất sau mùa gặt. Tất cả hòa quyện cùng sắc xanh thẳm của núi rừng, tạo nên những mảng màu mềm mại, quyến rũ như những đợt sóng trải dài bất tận.

Nếu mùa lúa chín Tây Bắc mang vẻ đẹp hùng vĩ, choáng ngợp thì ruộng bậc thang Kon Tu Rằng lại giống như “đứa bé mới lớn của mẹ thiên nhiên”, đẹp theo cách dịu dàng, yên ả và đầy chất thơ. Những thửa ruộng nằm nép mình dưới chân núi Ngọc Lễ linh thiêng.

Một bên cánh đồng được ôm lấy bởi dòng sông Đăk S’nghé hiền hòa, nước chảy quanh năm như dải lụa mềm uốn lượn giữa đại ngàn. Từ trên cao nhìn xuống, cả cánh đồng như một bức tranh khổng lồ với những đường cong mềm mại, có đoạn uốn lượn hình chữ S, khiến nhiều du khách liên tưởng đến hình hài đất nước Việt Nam hiện hữu giữa núi rừng Tây Nguyên.

Làng Kon Tu Rằng nằm gần khu “37 hộ” của thị trấn Măng Đen, nơi tập trung nhiều dự án nông nghiệp và điểm du lịch nổi tiếng. Từ ngọn đồi phía sau làng, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cánh đồng bậc thang vàng óng trải dài dưới nắng chiều chênh chếch. Một khung cảnh bình yên đến lạ, nơi thời gian dường như chậm lại giữa tiếng gió núi và mùi thơm ngai ngái của lúa chín.

Điều đặc biệt là ruộng bậc thang Kon Tu Rằng không có những xóm làng chen giữa cánh đồng mà nằm tách biệt trong một thung lũng hoang sơ dưới chân núi. Những ngôi nhà của người dân thấp thoáng bên triền đồi xanh mướt. Những con đường nhỏ quanh co len lỏi qua sườn núi càng làm cho không gian nơi đây thêm phần hữu tình, níu chân du khách.

Cuối tháng 5 hoặc vào tháng 10, thời điểm đẹp nhất ngằm cánh đồng bậc thang Kon Tu Rằng đẹp nhất. Từ trên con dốc nhìn xuống, chiếc cầu treo Kon Tu Rằng hiện ra như một nét chấm phá mềm mại vắt ngang dòng Đăk Bla thơ mộng. Sau khi đi qua cây cầu xinh xắn ấy, du khách sẽ bắt gặp những kho lúa của đồng bào Xơ Đăng nằm nhấp nhô bên cánh đồng.

Với người Xơ Đăng và người Mơ Nâm nơi đây, lúa gạo không chỉ là lương thực mà còn là tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình. Vì vậy, những kho lúa được dựng lên cẩn thận bằng gỗ, tre và mái tranh, đủ sức chống chọi với nắng mưa quanh năm. Điều đặc biệt là tất cả kho lúa đều nằm cách xa làng, không có người canh giữ nhưng chưa từng xảy ra mất cắp.

“Từ xa xưa, dân làng luôn yêu thương, tôn trọng nhau nên không ai lấy lúa của người khác”, lời kể mộc mạc của người dân như phản chiếu nét đẹp chân thành, đoàn kết của cư dân miền sơn cước.

Những kho lúa đơn sơ nằm bên ruộng không chỉ là nơi cất giữ lương thực mà còn là biểu tượng của sự no đủ, của niềm tin và tình người bền chặt giữa đại ngàn.

Mùa lúa chín ở Kon Tu Rằng hôm nay không chỉ mang đến vụ mùa bội thu mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng cho người dân địa phương. Những năm gần đây, khi hình ảnh ruộng bậc thang vàng óng lan tỏa trên mạng xã hội, ngày càng nhiều du khách tìm về nơi này để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Các homestay, điểm du lịch quanh làng cũng vì thế trở nên nhộn nhịp hơn.

Giữa cuộc sống hiện đại nhiều vội vã, Kon Tu Rằng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị như miền ký ức yên lành của núi rừng Tây Nguyên. Du khách về với vùng đất nơi đây không chỉ được chiêm ngưỡng mùa vàng óng ả giữa đại ngàn mà còn được sống chậm lại, lắng nghe tiếng gió núi, âm vang hùng tráng của suối thác và cảm nhận sự chân thành của cư dân bản địa ở vùng đất này.

Du khách yêu thiên nhiên, mê khám phá chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang Kon Tu Rằng – nơi vẻ đẹp của đất trời và con người hòa làm một, để rồi ai đi qua cũng mang theo trong lòng nỗi nhớ dịu dàng về miền đất Măng Đen.