Làng chài Mũi Né: 'Tọa độ check-in' không thể rời mắt

Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ nổi tiếng với những bãi biển dài và các khu nghỉ dưỡng ven biển, mà còn níu chân du khách bởi một góc rất khác: Làng chài truyền thống bình dị, nơi nhịp sống mưu sinh bắt đầu từ khi trời còn lờ mờ sáng.

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 23km, làng chài Mũi Né trải dài dọc bờ biển với hàng trăm ghe thuyền và thúng chai neo đậu sau mỗi chuyến ra khơi.

Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nước mắm và chế biến các sản phẩm khô như cá, mực - nghề biển đã gắn bó qua nhiều thế hệ.

Khoảng từ 4h30 sáng, không khí làng chài bắt đầu rộn ràng. Trên bãi cát, thương lái đã có mặt từ sớm, nhanh chóng thu mua cá, ghẹ, sò, ốc ngay khi thuyền vừa neo lại.

Mẻ cá Mó được phân loại ngay tại chỗ, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng sóng tạo nên bức tranh lao động sống động của làng biển Nam Trung bộ.

Những mẻ cá cơm tươi rói được đổ đầy sọt đặt ngay ngắn trên bãi cát, chờ thương lái thu mua.

Nhiều ngư dân tranh thủ vá lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Những năm gần đây, làng chài Mũi Né trở thành 'tọa độ check-in' của nhiều du khách bởi khung cảnh bình yên với những chiếc thúng chai nhiều màu sắc, lưới cá phơi dọc bãi biển và ánh bình minh phủ vàng mặt nước.

Đầu tháng 4 vừa qua, Mũi Né cũng được Booking.com vinh danh là điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.