Đến Mũi Né tắm biển, du khách nhớ ghé tham quan tháp cổ Po Sah Inư

Tháp Pô Sah Inư, nằm trên đồi Bà Nài, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Quần thể di tích được xây dựng cách đây 1.200 năm, có phong cách kiến trúc Hòa Lai - một trong những phong cách nghệ thuật cổ của Chămpa.

Khoảng cuối thế kỷ thứ 8 đầu thế kỷ thứ 9, người Chăm xây dựng nhóm đền tháp này với mục đích thờ vị thần Shiva - là một trong những vị thần Ấn Độ được sùng bái và tôn kính, hiện nhóm tháp gồm một tháp chính và hai tháp phụ.

Tháp Pô Sah Inư được xây dựng bằng loại gạch nung đỏ, xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ.

Lối vào để tham quan đền tháp Chăm xung quanh là cây cối xanh mát.

Tháp Pô Sah Inư mang vẻ uy nghiêm và kỳ bí cùng những câu chuyện bí ẩn kích thích sự tò mò của du khách.

Thời gian qua, nhiều nhóm học sinh, sinh viên khắp cả nước đã về đây tham quan, học hỏi và tìm hiểu văn hóa Chăm tại Di tích tháp Pô Sah Inư.

Bên cạnh đó, các em còn được trải nghiệm nghề làm gốm thủ công của người Chăm.

Du khách thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của người Chăm.

Dưới chân tháp Po Sah Inư, hằng năm diễn ra các lễ hội như lễ cầu mưa, cầu an, sức khỏe...

Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pô Sah Inư dịp Lễ hội Katê vừa qua.