Khách siêu giàu chi 30 tỷ đồng cho 1 tuần nghỉ dưỡng và những yêu cầu khó tin

Matthieu Schon (29 tuổi, sống tại Dubai) hiện điều hành công ty với đội ngũ 5 thành viên chuyên phục vụ khách tại những điểm nghỉ dưỡng xa xỉ trên thế giới. Công việc của anh không chỉ đơn giản là đặt vé máy bay hay phòng khách sạn mà phải thu xếp mọi yêu cầu phát sinh từ chuyên cơ, du thuyền, biệt thự đến nhà hàng hay các cuộc vui bất ngờ, theo The Sun.

Matthieu chia sẻ, một trong những khách hàng chịu chi nhất anh từng gặp làm trong ngành dược. Trong chuyến du lịch châu Âu kéo dài 1 tuần, người này đã tiêu gần 850.000 bảng Anh (khoảng 30 tỷ đồng).

Một vị khách của Matthieu có thể chi 30 tỷ đồng cho kỳ nghỉ dài 1 tuần. Ảnh: Jam Press

Riêng tiền thuê du thuyền đã lên tới 214.000 bảng Anh (7,5 tỷ đồng). Một buổi chiều tiệc tùng trên tàu tiếp tục tiêu tốn hơn 51.000 bảng Anh (1,8 tỷ đồng), chưa kể các khoản mua sắm trang sức và sử dụng những dịch vụ đắt đỏ khác.

Mặc dù vậy, con số khoảng 500.000 bảng Anh cho một chuyến đi VIP hiện không còn quá bất thường. Những người sử dụng dịch vụ cũng không phải lúc nào cũng mang vẻ ngoài hào nhoáng hay là nhân vật nổi tiếng.

“Đó có thể là một người bạn tình cờ đi ngang qua trên phố. Không ai nghĩ người ấy sẵn sàng chi 100.000-150.000 bảng Anh cho một kỳ nghỉ”, anh tiết lộ.

Một lần khác, Matthieu tổ chức chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày tại Mykonos (Hy Lạp) cho một cầu thủ NBA và bạn gái. Dù chỉ đi 2 người, ngôi sao thể thao vẫn chọn căn biệt thự lớn nhất tại khách sạn Santa Marina gồm 6 phòng ngủ, có giá khoảng 45.000 bảng Anh.

Theo Matthieu, các cầu thủ phải dành phần lớn thời gian cho tập luyện và thi đấu nên không thường xuyên được nghỉ dài ngày. Vì vậy, khi có cơ hội đi du lịch, họ sẵn sàng chi mạnh tay để tận hưởng không gian rộng rãi, riêng tư và dịch vụ tốt nhất.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải yếu tố duy nhất khiến công việc của Matthieu gặp khó khăn. Nhiều vị khách có thể thay đổi kế hoạch bất cứ lúc nào, đòi hỏi yêu cầu của mình phải được thực hiện ngay lập tức.

Có người từng bất ngờ đề nghị chuẩn bị một chiếc bánh sừng bò khổng lồ để thưởng thức trên chuyên cơ riêng. Matthieu phải gấp rút tìm tiệm bánh có thể đáp ứng, sau đó thu xếp đưa món đồ tới sân bay và vượt qua các bước kiểm tra an ninh.

Anh cũng thường xuyên nhận điện thoại vào lúc nửa đêm hoặc 1h sáng. Sau bữa tối, khách có thể đột ngột muốn tới một câu lạc bộ nổi tiếng dù chưa đặt chỗ. Matthieu phải thức dậy, liên hệ trực tiếp với quản lý địa điểm và tìm cách chuẩn bị bàn trong thời gian ngắn nhất.

Khách có thể đòi một chiếc bánh sừng bỏ khổng lồ để thưởng thức trên chuyên cơ riêng. Ảnh: Jam Press

Theo người làm nghề, khác biệt rõ rệt giữa du khách thông thường và giới siêu giàu nằm ở cách họ nhìn nhận thời gian. Thay vì dành 20 phút thương lượng giá với tài xế, họ sẵn sàng trả thêm tiền để mọi việc được giải quyết nhanh chóng.

“Trong thế giới kinh doanh của họ, 20 phút ấy có thể trị giá 5.000 USD”, Matthieu nói. Bởi vậy, thứ khách VIP tìm kiếm không chỉ là phương tiện sang trọng hay phòng nghỉ đắt đỏ mà còn là cảm giác yên tâm khi mọi việc đã có người xử lý.

Dù cố gắng đáp ứng mong muốn của khách, Matthieu vẫn giữ một nguyên tắc liên quan đến an toàn. Anh không khuyến khích người nổi tiếng và khách VIP thuê biệt thự biệt lập, ngay cả khi đó là lựa chọn riêng tư và xa hoa hơn.

Thay vào đó, anh ưu tiên các biệt thự nằm trong khuôn viên khách sạn, nơi có nhiều người, camera giám sát và hệ thống bảo vệ. Với người làm dịch vụ này, khách có thể chi gần một triệu bảng cho một tuần nghỉ dưỡng, nhưng tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được sự an toàn.