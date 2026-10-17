Hai hành trình tàu hỏa Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ công bố kết quả giải thưởng Readers’ Choice Awards thường niên lần thứ 39. Xếp hạng nhận tổng cộng 798.867 lượt bình chọn trong đợt khảo sát từ 1/4 đến 30/6/2026.

Theo tạp chí, tàu hỏa có thể chậm hơn máy bay nhưng mang đến cơ hội ngắm cảnh qua những cánh rừng, đồng ruộng và làng mạc dọc đường.

Tuyến tàu hoả đoạn qua đèo Hải Vân trong chặng Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Dưỡng

Xếp thứ 10, tuyến tàu Kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng khai trương đầu năm 2024, với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ. Hành trình đưa du khách qua đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Condé Nast Traveler đánh giá đây là lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn khám phá cảnh quan miền Trung. Ngoài các toa phục vụ nghỉ ngơi, tàu có hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương.

Ở vị trí 14, tuyến tàu The Vietage by Anantara cung cấp dịch vụ toa tàu hạng sang kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang, đưa hành khách qua những cánh đồng lúa, làng quê và dãy núi ven biển.

Chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ, phục vụ bữa ăn ba món kết hợp ẩm thực Việt Nam và Pháp. Trên chặng Quy Nhơn - Nha Trang, hành khách có thể thưởng thức trà chiều cùng các sản vật địa phương. Sự kết hợp giữa cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ cao cấp tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách khám phá miền Trung.

Dẫn đầu danh sách năm nay là Venice Simplon - Orient Express, hành trình tàu hỏa sang trọng nổi tiếng tại châu Âu. Chuyến tàu đưa hành khách qua vùng nông thôn Pháp và những dãy núi Thụy Sĩ, kết hợp trải nghiệm ngắm cảnh ban ngày với không gian giao lưu tại toa bar vào buổi tối. Danh sách còn có nhiều hành trình đáng chú ý như tàu Jungfrau ở Thụy Sĩ, tuyến đường sắt khám phá Trung Á, hành trình qua vùng hoang dã Australia và Canyon Spirit tại Mỹ.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch Mỹ thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast, chuyên về điểm đến, khách sạn, nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch. Các bảng xếp hạng được xem như một gợi ý, cung cấp thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn điểm đến và cơ sở lưu trú.