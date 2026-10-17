Những bất thường trước vụ khách rơi khỏi tàu lượn Mỹ

Vụ tai nạn xảy ra tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia hôm 12/10 khiến Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 tuổi, giáo viên đến từ Atlanta, tử vong khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc Goliath.

Trước chuyến tàu này, một số nhân chứng đã nhận thấy một số dấu hiệu bất thường, làm dấy lên nghi vấn về độ an toàn của trò chơi. Hai nữ giáo viên Tina Christiansen (29 tuổi) và Emily Nguyen (30 tuổi) định thử chơi trò này vào lúc 13h. Tuy nhiên, ban quản lý đã tạm dừng nhận khách để bảo trì.

"Họ nói qua loa phát thanh đoàn tàu đang gặp sự cố, cần chạy thử vài vòng để kiểm tra", Christiansen kể, cho biết một khách đã lên đi thử và ngồi hàng ghế đầu một mình. Nữ giáo viên nhớ lại cả hai đã nhìn nhau và nói dù được trả số tiền khổng lồ, họ cũng không dám làm công việc này.

Khi quay lại khu vực này vào cuối buổi chiều, họ thấy hiện trường bị phong tỏa sau vụ tai nạn của Hassan.

Tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia. Ảnh: Visit Sandy

Những người ngồi cùng chuyến tàu với Hassan cũng phát hiện một số chi tiết bất thường. Một nữ du khách nói thanh chắn an toàn liên tục phát ra tiếng động.

"Thanh chắn an toàn cứ liên tục bật mở rồi khóa lại, nó phát ra tiếng lách cách", cô nói. Một nhân chứng khác cho biết nhân viên công viên đến kiểm tra và ấn chặt thanh chắn xuống bốn lần. Một hành khách kể Hassan đã va đập vào tàu ba lần trước khi rơi xuống nhà ma phía dưới.

Theo thông tin từ cảnh sát quận Cobb, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng "bất tỉnh và không còn thở". Cuộc điều tra ban đầu cho thấy Hassan bị hất văng ra khỏi ghế ngồi, va đập vào các hành khách khác rồi rơi xuống đất.

Trước vụ tai nạn, Hassan đã thoát chết hai lần, theo Andrea Clark (35 tuổi), em gái nạn nhân. Vào năm 2015, Hassan chiến thắng căn bệnh ung thư và may mắn sống sót sau một vụ cháy ôtô vài tuần trước thảm kịch. "Thật bất công khi người vượt qua vô số chông gai lại chết như vậy", cô nói.

Đại diện Six Flags, đơn vị quản lý đoàn tàu, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, cho biết đang hợp tác với giới chức để tìm ra nguyên nhân. Đơn vị này cũng tạm thời đóng cửa 9 tàu lượn siêu tốc có cấu trúc tương tự tại 6 công viên trên toàn quốc để phòng ngừa rủi ro.

Six Flags là tập đoàn công viên giải trí theo khu vực lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này vận hành chuỗi hệ thống công viên trải dài khắp Mỹ, Mexico và Canada với các trò chơi gia đình dành cho nhiều lứa tuổi, nổi bật là tàu lượn siêu tốc, những khu tương tác với động vật.