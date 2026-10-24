Khách sạn 5 sao ở Hà Nội G-Dragon từng lưu trú, có nơi giá phòng 150 triệu/đêm

InterContinental Hanoi Landmark72

Tháng 11/2025, trong chuyến đến Hà Nội biểu diễn, G-Dragon được cho là đã lưu trú tại InterContinental Hanoi Landmark72, khách sạn nằm trong tòa tháp Landmark72 và thường được biết đến với danh xưng "khách sạn cao nhất Hà Nội".

Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, khách sạn cao hơn 346m, có vị trí thuận tiện cho việc di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài. Nơi đây sở hữu 359 phòng nghỉ và 5 nhà hàng, hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp. Các phòng được thiết kế với hệ thống cửa kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn bao quát thành phố. Tùy theo hạng phòng, khách lưu trú có thể sử dụng những tiện ích và dịch vụ đi kèm khác nhau.

Khách sạn có vị trí thuận lợi. Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

Phòng Tổng thống của khách sạn này có diện tích lên tới 348m2, nằm trên tầng 70 của tòa nhà. Không gian gồm phòng khách, hai phòng ngủ, hai phòng tắm và phòng thay đồ rộng rãi. Khu vực phòng tắm được trang bị bồn sục jacuzzi và phòng xông hơi, mang đến thêm lựa chọn thư giãn cho khách lưu trú.

Căn phòng có hệ thống giải trí hiện đại với tivi màn hình lớn, thiết bị nghe nhạc không dây, quầy cà phê và quầy bar phục vụ cocktail. Khách lưu trú có thể yêu cầu dịch vụ quản gia riêng, đồng thời hưởng các đặc quyền của Club InterContinental như sử dụng lounge riêng, ăn sáng, thưởng thức trà chiều, tiệc cocktail buổi tối và trả phòng muộn theo chính sách của khách sạn.

Phòng Tổng thống có sức chứa tối đa bốn người lớn và hai trẻ em. Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

Theo mức giá được công bố, phòng nghỉ tại khách sạn có giá khoảng 3-10 triệu đồng/đêm, tùy hạng phòng và thời điểm đặt. Trong khi đó, giá phòng Tổng thống có thể trên 65 triệu đồng/đêm.

Trải nghiệm tại InterContinental Hanoi Landmark72 còn được mở rộng với hệ thống tiện ích như bể bơi, phòng gym, sky bar và Club InterContinental trên tầng 71. Đây là không gian dành cho khách sử dụng các hạng phòng và dịch vụ tương ứng, cung cấp bữa sáng, trà chiều và tiệc cocktail trong khung cảnh thành phố từ độ cao gần 300m.

Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng, khách sạn còn có hệ thống phòng hội nghị và sự kiện, phục vụ nhu cầu lưu trú kết hợp công việc. Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

JW Marriott Hanoi

Tháng 6/2025, khi đến Hà Nội biểu diễn tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam trên sân vận động Mỹ Đình, G-Dragon được cho là đã lựa chọn JW Marriott Hanoi làm nơi lưu trú. Đây là một trong những khách sạn 5 sao thuộc phân khúc cao cấp tại Thủ đô, nổi bật với kiến trúc độc đáo, không gian sang trọng và hệ thống dịch vụ đa dạng.

Nằm trên đường Đỗ Đức Dục, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, JW Marriott Hanoi được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng con rồng huyền thoại, biểu trưng cho sức mạnh và sự cao quý. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, kết hợp những mảng xanh, bãi cỏ và hồ nước, tạo không gian nghỉ dưỡng tách biệt khỏi sự náo nhiệt của đô thị.

Khách sạn có 450 phòng và suite, được thiết kế theo phong cách đương đại, chú trọng sự tiện nghi và riêng tư. Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, nơi đây còn cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.

Kiến trúc độc đáo của khách sạn. Ảnh: JW Marriott Hanoi

Trải nghiệm lưu trú tại JW Marriott Hanoi còn gắn với hệ thống ẩm thực đa dạng, gồm 6 nhà hàng và một quầy bar. Thực đơn mang đến nhiều lựa chọn, từ ẩm thực Trung Hoa, Pháp đến Nhật Bản, được phục vụ trong những không gian có phong cách thiết kế riêng.

JW Marriott Hanoi từng nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khách sạn. Năm 2014, công trình được trao giải "The Best New Hotel Construction and Design" (Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất) dành cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại International Property Awards. Năm 2015, khách sạn góp mặt trong bốn hạng mục của giải thưởng Travellers’ Choice do TripAdvisor tổ chức, gồm các danh sách khách sạn và khách sạn sang trọng hàng đầu tại châu Á và Việt Nam.

Phòng Tổng thống có tổng diện tích lên tới 320m2, bên trong có 8 phòng riêng biệt. Ảnh: JW Marriott Hanoi

Chi phí lưu trú tại khách sạn thay đổi tùy hạng phòng và thời điểm đặt. Theo mức giá tham khảo, phòng Guest Room có giá khoảng 4-6 triệu đồng/đêm; các hạng suite có giá từ khoảng 8,7 triệu đồng đến hơn 18 triệu đồng/đêm. Với những phòng tổng thống cao cấp nhất, chi phí có thể lên tới hơn 150 triệu đồng mỗi đêm.

JW Marriott Hanoi từng đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016.

3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung của ban nhạc đình đám BIG BANG sẽ trình diễn tại Hà Nội hai đêm 24/10 và 25/10 tới đây. Hiện, các thông tin về nhóm nhạc đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.