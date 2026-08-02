Nậm Cang vào mùa lúa chín

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan, sống tại TP HCM, lần đầu đến Nậm Cang ngắm lúa chín từ 29/7 đến 31/7 và nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ nơi đây. "Thật may là tôi đã đến đúng dịp mùa vàng", nữ du khách TP HCM nói.

Chị đi cùng một nhóm bạn, bay từ TP HCM đến Hà Nội rồi ngồi xe 7 tiếng đến Sa Pa và đi thêm một chặng 60 phút nữa để tới Nậm Cang.

Sau sáp nhập, Nậm Cang thuộc xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, Nậm Cang là một vùng thung lũng hẻo lánh, cách Sa Pa 36 km. Cuộc sống của người dân nơi đây bình lặng, có phần khép kín.

Hiện Nậm Cang dần được nhiều du khách biết đến nhờ vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín trên ruộng bậc thang cùng cuộc sống văn hóa của người H'Mông, Dao.

Chị Phan thích các căn lều gỗ được dựng giữa ruộng. "Các căn nhà nhỏ gợi cho tôi cảm giác vừa thân thuộc vừa lãng mạn", chị nói.

Ngoài lúa chín vàng, thơm ngát, Nậm Cang còn "chiêu đãi" nữ du khách bằng tiếng chim hót và tiếng nước suối róc rách. Hầu hết các hộ dân và ruộng bậc thang đều nằm ở ven suối, nguồn dẫn nước vào ruộng. Chị Phan cho rằng Nậm Cang "đẹp không kém bất cứ vùng ruộng bậc thang nào như Y Tý hay Mù Cang Chải".

Thời điểm Phan đến, lúa chín 70%, người dân bắt đầu ra ruộng gặt sớm. Lúa sẽ chín đẹp nhất vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Chị theo chân người dân địa phương về nhà, xem họ đập lúa, phơi thóc.

Nữ du khách cho biết người dân địa phương ít nói nhưng thân thiện, thường xuyên cười với du khách khi được bắt chuyện.