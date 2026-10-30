Bị công ty du lịch từ chối, cụ 96 tuổi dùng AI tự phượt Tây Tạng

Ngày 10/10, ông Tan một mình lên tàu từ thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, đến Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng. Sau 43 tiếng vượt quãng đường hơn 3.000 km, ngày 12/10, ông bắt đầu hành trình khám phá điểm đến cuối cùng trong danh sách du lịch Trung Quốc.

Câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội khi một du khách tình cờ gặp ông tại nhà hàng ở Lhasa và quay lại video. Ban đầu, ông dự định đăng ký tour theo đoàn nhưng bị các công ty du lịch từ chối vì tuổi cao. Người thân, bạn bè cũng khuyên ông cân nhắc do lo ngại nguy cơ say độ cao.

Tuy nhiên, ông Tan vẫn quyết tâm lên đường sau khi tìm hiểu thông tin nhờ AI. Năm ngoái, thấy con gái sử dụng AI trên điện thoại, ông tò mò tải một ứng dụng về dùng thử. Trước chuyến đi, ông hỏi liệu người ở độ tuổi của mình có thể đến Lhasa hay không nhưng không nhận được câu trả lời chính xác.

"Tôi hiểu thể trạng mỗi người khác nhau. Với những câu hỏi AI không thể trả lời, tôi sẽ tự mình đến vùng đất ấy để tìm lời giải", ông cho biết.

Cụ ông 96 tuổi đã dùng AI để tìm hiểu độ cao, các điểm tham quan và xây dựng lịch trình, đồng thời tự đặt vé tàu, phòng khách sạn qua điện thoại.

Ông Tan chụp hình tại Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng. Ảnh: M.VOC

Trước chuyến đi, ông đã đặt chân đến 33/34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc, chỉ còn Tây Tạng do độ khó cao nên muốn để dành chặng cuối.

Sau khi biết về hành trình của ông Tan, Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Lhasa đã liên hệ và hỗ trợ sắp xếp các chuyến tham quan Bảo tàng Tây Tạng cùng Norbulingka, quần thể cung điện và khu vườn lịch sử tại Lhasa. Cơ quan này cũng hỗ trợ đặt lịch và cử người đồng hành cùng ông.

Ngoài các điểm du lịch, ông còn trải nghiệm du thuyền trên sông Lhasa vào buổi tối, mặc trang phục truyền thống Tây Tạng và đi xe buýt qua các tuyến phố để khám phá nhịp sống địa phương. Ông không gặp triệu chứng say độ cao suốt chuyến đi.

"Tôi gặp nhiều người trẻ ở cung điện Potala, trò chuyện với họ khiến tôi rất vui, cảm giác bản thân cũng trẻ lại", ông Tan cho biết.

Trên hành trình đến Lhasa, ông Tan nhận được sự giúp đỡ của nhiều người lạ. Khi biết ông chỉ mua được vé giường nằm tầng trên, một nữ hành khách trẻ chủ động đổi chỗ tầng dưới. Ông Tan đề nghị trả tiền phí chênh lệch nhưng nữ du khách từ chối.

Tại ga Lhasa, nhân viên nhà ga hỗ trợ xe lăn và đưa ông đến khu vực đón xe công nghệ. Nhân viên khách sạn cũng thường xuyên hỏi thăm lịch trình, đề nghị giúp đỡ khi cần. Ông Tan trở về Vô Tích an toàn ngày 21/10.

Ông Tan ngắm nhìn cung điện Potala. Ảnh: M.VOC

Ông Tan quê gốc ở Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, có sở thích du lịch từ lúc trẻ nhưng ít khi thực hiện được vì bận công việc. Khi nghỉ hưu năm 1988, ông định cư tại Vô Tích và dành thời gian khám phá đất nước với Bắc Kinh là điểm khởi đầu.

Các chuyến du lịch không phải lúc nào cũng thuận lợi vì ông bị teo cơ chân trái khi còn trẻ. Dù đạp xe trong nhiều năm để rèn luyện cơ bắp, ông vẫn gặp khó khi di chuyển ở nơi có nhiều bậc thang nếu không được hỗ trợ.

Dù đã hoàn thành bản đồ du lịch Trung Quốc, ông vẫn muốn khám phá thêm với điểm đến tiếp theo là Quảng Tây, nơi có kênh đào Bình Lục, công trình bắt đầu thông tàu trong tháng 9. Ông cũng muốn đến Hợp Phì để xem thành phố đã thay đổi như thế nào. Thời gian khởi hành chưa được xác định.

"Dù muốn đi đâu, trước tiên hãy thử can đảm bước bước đầu tiên", ông nói.