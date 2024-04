Chuyên gia khuyên bạn hãy mạnh dạn ăn cả vỏ những thứ quả này

Lớp vỏ chứa những gì và công dụng ra sao?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Hà (viện Dinh dưỡng quốc gia), phần da hay vỏ của trái cây hay rau củ thường có nhiều dưỡng chất như chất chống ô xy hóa, chất xơ, vitamin và chất khoáng nhiều hơn so với phần thịt. Những loại trái cây và rau củ không bỏ vỏ chứa hơn 30% chất xơ so với loại đã bỏ. Khả năng chống ô xi hóa ở lớp vỏ cao gấp nhiều lần với phần thịt bên trong.

Chúng ta thường gọt vỏ hoa quả do thói quen hoặc xuất phát từ ý nghĩ làm như thế sẽ giảm được phần nào lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên nhiều người chưa biết hành động đó tương đương với việc loại bỏ một trong những bộ phận giàu dinh dưỡng của quả ngon, theo như phân tích của chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, còn những giá trị khác của vỏ trái cây và rau củ mà có thể bạn chưa tính đến. Chả hạn như, vỏ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn

Vỏ trái cây và rau củ có thể làm giảm cơn đói và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này phần lớn là do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp làm no lâu hơn bằng cách làm căng dạ dày về mặt vật lý, bằng cách làm chậm tốc độ rỗng của nó hoặc bằng cách ảnh hưởng đến tốc độ giải phóng hormone no trong cơ thể.

Chất xơ cũng đóng vai trò là thức ăn cho vi khuẩn tốt sống trong ruột. Khi những vi khuẩn này ăn chất xơ, chúng tạo ra axit béo chuỗi ngắn, làm tăng thêm cảm giác no.

Vỏ của một số loại trái cây rất giàu hoạt chất tự nhiên, đặc biệt là chất triterpenoid có tác dụng ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư. Vì vậy, chúng ta nên chọn một loại trái cây có thể ăn được cả vỏ để nhận được toàn bộ chất xơ cùng với các hoạt chất tự nhiên chứa trong đó.

Các loại quả và củ chuyên gia khuyên bạn nên ăn cả vỏ

Táo: Với hơn một nửa lượng vitamin C nằm ở phần sát vỏ, vỏ táo có tác dụng chống oxy hóa còn mạnh cả thịt táo, thậm chí còn mạnh hơn những loại rau quả khác.

Nho: Chứa nhiều chất resverratrol (thuộc họ phenolic) hơn thịt nho và hạt nho giúp giảm lipid, phòng tránh bệnh xơ cứng động mạch, tăng sức đề kháng, chống viêm nhiễm và phòng chống bệnh ung thư. Vỏ nho tím còn chứa chất giúp giảm huyết áp. Vỏ nho cũng chứa nhiều chất xơ và chất sắt.

Ổi: Hàm lượng vitamin C trong vỏ ổi còn nhiều hơn trong một quả cam. Đặc biệt còn chứa lượng lớn lycopene.

Dưa chuột: Vỏ dưa chuột chứa khá nhiều chất có vị đắng, là chất dinh dưỡng vốn có của dưa chuột được tích lũy lại. Ăn sống cả vỏ không những hấp thụ được lượng vitamin C phong phú, mà còn hỗ trợ quá trình giải độc của cơ thể.

Cà chua: Cho đến nay, lycopene vẫn được xem là dưỡng chất thiên nhiên giúp chống oxy hóa hiệu quả, có thể phòng ngừa các chứng bệnh về tim mạch, ung thư. Dưỡng chất này có hàm lượng rất lớn trong vỏ cà chua.

Cà tím: Vỏ cà tím là một trong những “bạn đồng hành” của người mắc bệnh tim mạch, ngoài ra nó còn đẩy mạnh quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.

