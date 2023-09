Vui chơi Trung thu Hội An, đừng quên thử ngay những món ăn đặc sản Quảng Nam ngon nức tiếng dưới đây

Trung thu ở Hội An đem đến cho du khách rất nhiều hoạt động, trải nghiệm hấp dẫn như ngắm nhìn phố đèn lồng lung linh sắc màu, thưởng thức màn múa lân đặc sắc, đi thuyền và thả đèn hoa đăng trên sông, tham gia trò chơi dân gian,… Điều này đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương về đây hòa chung không khí Trung thu Hội An. Bên cạnh đó, không thể không kể đến nền ẩm thực Hội An với những món ăn đặc sản Quảng Nam như muốn "níu chân" bất kì du khách nào. Nếu có dịp được đến vui Trung thu Hội An, bỏ qua những đặc sản này sẽ rất hối tiếc đấy nhé!

Trung thu Hội An - một lần đi, cả đời nhớ mãi không quên. (Ảnh: Đỗ Văn)

Những món đặc sản Quảng Nam "mong ngóng" du khách dừng chân

1. Mì Quảng - món đặc sản Quảng Nam ai cũng muốn thử

Một món ăn đặc sản Quảng Nam đầu tiên mà bạn nhất định nên thử là mì Quảng. Ghé thăm Hội An vào dịp tết Trung thu, bạn sẽ không khó để bắt gặp một quán mì Quảng ở mọi ngóc ngách. Món mì Quảng đặc sản Quảng Nam có thể nói là cũng phổ biến như món phở ở Hà Nội.

Mì Quảng và cao lầu là hai món ăn mang hương vị địa phương mà hầu hết các du khách đến đây ai ai cũng muốn thử những món ăn này

Bên cạnh những nguyên liệu chính là bánh tráng thái thỏng thành sợi và nước dùng, món đặc sản Quảng Nam này cũng được ăn kèm với gà, cá lóc, lươn, bò,.. Bên cạnh đó, bánh tráng nướng, đậu phộng và rau thơm cũng làm tăng hương vị cho món ăn này, gây kích thích vị giác với người thưởng thức.

2. Cao lầu - món đặc sản Quảng Nam được chế biến kỳ công

Nếu có dịp được ghé Trung thu Hội An, bên cạnh việc chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng lung linh, ngắm những chiếc đèn hoa đăng rực sáng,... thì việc thử ngay một tô cao lầu chính là một trải nghiệm thú vị.

Nhiều du khách đến Hội An thường truyền tai nhau câu nói "Đến Quảng Nam, ngồi lầu cao ăn cao lầu”. Món cao lầu có nhiều nét giống mì Quảng nhưng cách chế biến kỳ công hơn. Ở món cao lầu, sợi mì được chiên giòn, nước lèo thay bằng nước xíu. Cao lầu thường chỉ ăn kèm với miếng cao lầu và da heo chiên giòn, rau cải xanh, rau đắng và đậu phộng.

3. Nem nướng - món đặc sản Quảng Nam mang hương vị khó quên

Món nem nướng ở Hội An cũng nằm trong top những món đặc sản Quảng Nam được nhiều thực khách quan tâm. Đây là món ăn có ở nhiều địa phương, nhưng nem nướng ở đây mang hương vị riêng - đủ hấp dẫn để trở thành đặc sản Quảng Nam.

Nem nướng làm từ thịt nạc pha mỡ trộn cùng gia vị vừa ăn. Khi được nướng trên than hồng, cây nem tứa mỡ và tỏa hương thơm khó cưỡng. Ngoài ra, khi ăn sẽ được ăn kèm với rau sống và chấm cùng nước chấm đặc biệt. Đảm bảo đây sẽ là món ăn mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

4. Bánh tráng cuốn thịt heo - đặc sản Quảng Nam được nhiều người yêu thích

Bánh tráng cuốn thịt heo là món ăn khá đơn giản nhưng lại trở thành đặc sản Quảng Nam. Không khó để bạn thưởng thức món ăn này ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu đã đến Hội An vui Trung thu với dòng không khí náo nhiệt này thì không thể bỏ qua món ăn này đâu nhé. Hãy một lần thưởng thức món ăn này trên “quê gốc” xem sao bạn nhé!

Bánh tráng cuốn thịt heo là món ăn khá đơn giản nhưng lại trở thành món đặc sản Quảng Nam mang những hương vị đặc trưng riêng.

Bánh tráng khô là bánh tráng chính hiệu, ăn rất đặc biệt. Ngoài ra, bánh tráng ướt phải mới và phải làm trong ngày. Bên cạnh đó, loại thịt heo ba chỉ phải có mỡ 2 đầu. Khi ăn, bạn có thể ăn kèm với rau sống, uống trà quế thì quả là tuyệt phẩm.

5. Bánh canh Hội An - món đặc sản Quảng Nam không thể bỏ lỡ

Ở Hội An, một món ăn rất đặc biệt bạn nhất định nên thử là món bánh canh Hội An. Đây là món ăn được làm từ gạo dẻo nhưng không hề bị nát đâu nhé.

Tùy theo bí quyết gia truyền của từng quán, món bánh canh cùng nước dùng sẽ có hương vị khác nhau. Ngoài ra, một số các topping được ăn kèm có thể kể đến: giò, cá lóc, tôm, chả, cua,... Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dẻo dai của sợi bánh hòa quyện trong vị đậm đà của nước dùng, ăn một lại muốn ăn hai.

Bánh canh Hội An - nét dân dã của nền ẩm thực xư Quảng

Nếu có dịp được trải nghiệm Trung thu Hội An, đừng quên thưởng thức ngay những món ăn đặc sản Quảng Nam này nhé. Chắc chắn đây sẽ là những trải nghiệm để lại những dấu ấn khó quên trong lòng bạn đấy!

