Trứng bắc thảo có thực sự bổ dưỡng? Điều cần biết trước khi ăn

Trứng bắc thảo là gì?

Đây là loại trứng (thường là trứng vịt, gà hoặc cút) được bảo quản bằng phương pháp ủ trong môi trường kiềm trong thời gian dài. Quá trình này làm biến đổi cấu trúc trứng: lòng trắng chuyển sang dạng đông trong, màu sẫm; lòng đỏ mềm, béo và có màu xanh xám đặc trưng. Sau khi ủ, trứng đã “chín” và có thể dùng trực tiếp hoặc chế biến thêm.

Giá trị dinh dưỡng

Trứng bắc thảo cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như:

Protein: Hỗ trợ xây dựng cơ bắp và tái tạo tế bào

Chất béo: Cung cấp năng lượng, giúp hấp thu vitamin

Vitamin A: Tốt cho thị lực và hệ miễn dịch

Khoáng chất: Sắt, canxi, kẽm… hỗ trợ tạo máu và duy trì xương chắc khỏe

Tuy nhiên, thực phẩm này cũng chứa lượng natri và cholesterol khá cao, vì vậy cần ăn có kiểm soát, đặc biệt với người có bệnh tim mạch.

Hàm lượng calo

Trung bình 100g trứng bắc thảo cung cấp khoảng 180-190 kcal. Mức năng lượng này ở mức trung bình, có thể bổ sung vào khẩu phần ăn nếu dùng hợp lý.

Lợi ích đối với sức khỏe

Khi sử dụng đúng cách, trứng bắc thảo có thể mang lại một số tác dụng nhất định: Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhờ vitamin A; Góp phần tham gia quá trình tạo máu nhờ protein và sắt; Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng khi ăn kèm món nhẹ; Theo y học cổ truyền, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giảm “nóng trong”.

Ngoài ra, nhờ giàu đạm, thực phẩm này cũng giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu ăn điều độ.

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Dù có giá trị dinh dưỡng, trứng bắc thảo không nên ăn quá thường xuyên. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả mỗi tuần để tránh nạp dư natri và cholesterol.

Thời điểm ăn phù hợp

Nên ăn vào buổi sáng hoặc trưa, khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Tránh ăn vào buổi tối muộn vì có thể gây khó tiêu và ảnh hưởng giấc ngủ.

Cách sử dụng hợp lý

Trứng bắc thảo có thể ăn trực tiếp sau khi bóc vỏ hoặc kết hợp với các món như cháo, súp, rau xanh. Việc ăn kèm thực phẩm khác giúp cân bằng dinh dưỡng và giảm cảm giác ngấy. Khi sử dụng, nên chia nhỏ khẩu phần, tránh ăn riêng lẻ với số lượng lớn.

Nhìn chung, trứng bắc thảo là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng cần sử dụng hợp lý về lượng và thời điểm để phát huy lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.