Thực khách vừa ăn vừa lơ lửng trên không tại nhà hàng độc nhất vô nhị này

Dinner in the Sky Georgia là một nhà hàng độc đáo tại Tbilisi, Georgia, nổi tiếng với việc cung cấp trải nghiệm ăn tối trên không trong những chiếc ghế được treo lơ lửng trên cao.

Nhà hàng này được thiết kế để chứa đến 22 khách hàng, tọa lạc trên độ cao khoảng 50 mét. Trong suốt bữa tối, khách hàng sẽ được treo lên trên không trung và thưởng thức các món ăn ngon trong khi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tbilisi từ trên cao.

Menu của nhà hàng "Dinner in the Sky Georgia" được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu tại Georgia, với các món ăn địa phương và quốc tế được phục vụ kèm với rượu vang cùng các đồ uống khác.

Khách hàng có thể lựa chọn từ các gói menu khác nhau và thưởng thức các món ăn trong không khí mát mẻ của đêm tối.

Trải nghiệm ăn tối trên không của nhà hàng "Dinner in the Sky Georgia" đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu thích ẩm thực và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng cảm giác độc đáo của việc thưởng thức món ăn trong không trung, đồng thời được ngắm nhìn toàn cảnh đẹp của thành phố Tbilisi. Nhân viên nhà hàng sẽ luôn có mặt để đảm bảo an toàn cho khách hàng và đưa ra các hướng dẫn cần thiết.

Giá cả của nhà hàng "Dinner in the Sky Georgia" thường khá cao do đây là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và mang tính thử thách. Giá vé tham gia trải nghiệm ăn tối trên không của nhà hàng này thường dao động từ khoảng 200 đến 300 USD (4,5 triệu – 6,7 triệu đồng) mỗi người, tùy thuộc vào gói menu và thời gian.

Tuy nhiên, giá vé đã bao gồm tất cả các món ăn và thức uống trong gói menu được chọn, cũng như trải nghiệm treo lơ lửng trên không trung trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Bạn nên đặt chỗ trước để có được trải nghiệm ăn uống thú vị này.

