Sau tuổi 40, ăn những món này giúp gan ‘nhẹ gánh’ hơn mỗi ngày

Canh bí đao nấu tôm: Món ăn tốt cho gan sau tuổi 40

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm – nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, điều quan trọng không nằm ở việc ăn nhiều hay ít mà là ăn uống hợp lý để hạn chế gánh nặng chuyển hóa của gan vào ban đêm.

Bí đao là thực phẩm có tính mát, giúp lợi tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố tự nhiên. Khi kết hợp với tôm – nguồn đạm dễ tiêu, hàm lượng cholesterol thấp sẽ giúp món canh thêm bổ dưỡng, phù hợp cho bữa tối.

Để nấu ngon chuẩn vị, mọi người lưu ý ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Bí đao chọn quả vừa, không quá non hoặc quá già để tránh có vị chua. Tôm ngoài dùng tôm tươi, mọi người có thể nấu với tôm khô. Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, giã nhẹ để ngọt nước.

Cách làm đơn giản, đun tôm lấy nước trước, sau đó cho bí vào nấu vừa chín tới. Khi nước sôi cho bí vào, đậy nắp vung chờ sôi lại thì mở vung ra và tắt bếp để giữ màu xanh và độ trong của canh.

Đậu hũ non sốt nấm

Đậu hũ non sốt nấm là món ăn thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng, phù hợp với người trung niên. Đậu hũ cung cấp đạm thực vật và canxi, trong khi nấm giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào gan và ổn định chuyển hóa.

Cách làm đơn giản:

Đậu hũ chuẩn bị khoảng 400, đem cắt miếng, ngâm nước muối loãng 15 phút, vớt ra để cho ráo nước; Nấm hương 50gr đem ngâm mềm, thái nhỏ.

Phi thơm hành, tỏi, gừng rồi cho nấm vào xào. Tiếp đó, bạn đổ thêm nước sốt (1 thìa nước tương, 20ml nước, 1 thìa sa tế chay, 1 thìa đường và 1 thìa muối). Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, lấy hành khô, tỏi và gừng cho vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Chờ đến khi nước sốt bắt đầu sôi lăn tăn thì cho đậu vào, đun lửa nhỏ khoảng 5 phút thì bắc ra. Đổ ra bát và món đậu phụ sốt nấm chay thơm ngon đậm đà đã hoàn thành rồi.

Trứng luộc

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, chứa choline – chất giúp vận chuyển mỡ ra khỏi gan. Người tuổi trung niên nên bổ sung trứng vào bữa ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, với người có men gan cao nên ăn trứng luộc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Đồng thời, để tránh làm tăng cholesterol máu, mỗi tuần chỉ nên ăn 3-4 quả.

Cá hồi sốt kem mù tạt

Cá hồi giàu omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa chất béo trong gan. Đây là thực phẩm phù hợp với người trung niên, đặc biệt trong chế độ ăn cân bằng.

Mọi người có thể tham khảo cách làm món cá hồi sốt kem mù tạt lạ miệng này. Nguyên liệu chuẩn bị đơn giản: 2 miếng phi lê cá hồi, dầu ô liu, tỏi băm, mù tạt, bột bắp, mật ong, kem sữa béo, hạt tiêu, thì là tươi…

Cách làm cá hồi sốt kem mù tạt

Cá hồi rửa sạch, ướp muối và tiêu, sau đó áp chảo với dầu ô liu. Sốt được làm từ kem sữa béo, bột bắp, mù tạt và mật ong cho vào bát, khuấy đều cho tới khi hỗn hợp mịn.

Tỏi băm cho vào phi thơm, thêm nước dùng gà vào chảo đun khoảng 4 phút cho sôi tới khi lượng nước trong chảo giảm còn khoảng 2/3. Tiếp đó, bạn đánh bông lại hỗn hợp kem một lần nữa rồi từ từ đổ vào chảo, khuấy đều trên lửa nhỏ tới khi hỗn hợp sánh lại và mịn.

Khi tắt bếp, cho thì là vào cho dậy mùi thơm. Bày cá hồi ra đĩa cùng măng tây hấp, thưởng thức khi nóng vô cùng đưa cơm.