Săn lùng những ổ bánh mì ngon nhất Hội An

Nhưng hành trình tìm kiếm này cũng vẫn còn rất dài bởi ngoài đó còn rất nhiều ổ bánh mì tuyệt vời náu mình đâu đó tại chốn phố thị.

Phi Bánh Mì

Bánh mì ở đây do anh Đỗ Văn Phi - nguyên là bếp phó của quán Nam Hải (hiện là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Four Seasons The Nam Hai) sản xuất ra. Bánh mì ở đây có thể nhỏ hơn một chút so với các quầy khác nhưng giá thấp hơn nên luôn đông khách cho hầu hết mọi thời điểm trong ngày.

Phi Bánh Mì - Ảnh Hiddenhoian

Bánh mì truyền thống nơi đây gồm những lát thịt lợn om ngũ vị, xúc xích Việt Nam, pate, dưa chuột và rau thơm. Ngoài ra sẽ có hai món bánh mì chay tuyệt vời gồm phô mai hay đậu hũ xắt miếng.

Địa chỉ: 88 Thái Phiên, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Giờ mở cửa: 08:00 – 20:00

Giá tham khảo: 15.000 – 35.000 VNĐ/ chiếc

Bánh mì Madam Khánh - The Banh Mi Queen

Là quán bánh mì nổi tiếng nhất nhì Hội An, Madam Khanh có biệt danh là nữ hoàng bánh mì do bà Nguyễn Thị Lộc lập nên từ năm 1975.

Bánh mì nữ hoàng luôn hấp dẫn du khách. Anh Poyya

Bánh mì Madam Khánh khá đẹp mắt với nhiều thứ rau củ và sốt mayonnaise tự chế. Từ lớp vỏ ngoài được đặt hàng sản xuất riêng biệt ở xưởng bánh uy tín cho đến miếng thịt được nêm nếm cẩn thận và tỉ mẩn theo bí quyết gia truyền đều khiến những ai đã từng thưởng thức chiếc ăn cũng phải trầm trồ ngợi khen.

Địa chỉ: 115 Trần Cao Vân, Phường Minh An, Hội An

Giờ mở cửa: 6h30 - 19h30

Giá tham khảo: 25.000 - 30.000 VNĐ/chiếc

Bánh Mì Phượng

Trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng Bánh mì Phượng cũng khẳng định được vị thế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thành nơi hút ngày càng đông đảo khách hàng sành ăn. Khi ghé qua tiệm ăn, đầu bếp Anthony Bourdain đã gọi đây là ổ bánh mì ngon nhất thế giới và đó cũng là một trong những lí do khiến bánh mì Phượng trở nên nổi tiếng đến như thế.

Bánh mì Phượng danh tiếng phố Hội. Ảnh HM

Một ổ bánh mì Phượng gồm có lát thịt lợn thăn nướng mỏng, chả lụa hoặc xúc xích, patê gan béo, nước sốt đặc biệt cùng các loại rau húng, mùi, dưa chuột chua ngọt, hành lá... So với nhiều cửa hàng khác, bánh mì ở đây luôn giòn và cứng hơn hẳn.

Ít ai biết rằng bàn tay vàng đứng sau mọi công thức này là chồng của cô Phượng. Ông là linh hồn của hương vị gây thương nhớ mang tên bánh mì Phượng.

Địa chỉ: số 2B, Đường Phan Châu Trinh, Hội An

Giờ mở cửa: 7h - 20h

Giá tham khảo: 20.000 - 30.000 VNĐ/chiếc

Bánh Mì Lành

CNN từng đánh giá bánh mì nơi đây là loại có ""Hương vị là chính thống nhất ở Hội An". Có những nét tương đồng so với bánh mì Phượng, tiệm bánh này sử dụng bánh mì giòn tan với pate tự làm, sau đó nướng theo cách truyền thống với nước xốt sả và hẹ.

Món bánh mì dân dã được yêu thích hơn 20 năm. Ảnh TP

Mặc dù quầy không có điểm bán hàng khang trang, rộng rãi hoặc cũng không có quá nhiều sự nổi bật chính để tạo nên sự khác biệt, nhưng bạn sẽ không thể tìm ra cái điểm trừ nào trong bánh mì khi tất cả được kết hợp lại với nhau một cách hoàn hảo.

Đặc biệt nhất nơi đây chính là món pate ướt độc nhất vô nhị được yêu thích nhất suốt hơn 20 năm qua.

Địa chỉ: 430 Cửa Đại, Hội An

Giờ mở cửa: 6h - 10h

Giá tham khảo: 10.000 - 25.000 VNĐ/chiếc

