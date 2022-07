Chưa thưởng thức những món này là chưa tới Hội An

Danh sách các tiệm chè ngon ở Hội An: Chè hạt sen Bà Năm: 01, Hoàng Văn Thụ, Hội An Chè thưng Cô Lệ: 69, Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An Chè trôi nước Bà Mười: 04, đường Hoàng Diệu, Hội An Chè Xíu Mà (chè mè đen): gánh hàng rong trên đường Nguyễn Trường Tộ, Hội An Chè thập cẩm Cô Sương: 57, Trần Cao Vân, Hội An Chè Cô Liên: 03, Nguyễn Huệ, Hội An