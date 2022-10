Rau bắp cải cực tốt, nhưng cực độc với 4 nhóm người này và tất cả những điều cần tránh khi ăn

Theo Đông y, bắp cải vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế quản, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu. Bắp cải cũng giúp chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch và nhiều loại bệnh khác.

Ảnh minh họa

Theo thông tin trên trang web của Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam, bắp cải là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, chữa bệnh và làm đẹp.

Trong bắp cải có chứa lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như: gấp 4,5 lần so với cà rốt, 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Điều đặc biệt là vitamin A và P trong cải bắp kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn.

Ngoài ra, bắp cải có chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, carotene, protein, carbohydrate, vitamin và một lượng lớn chất xơ. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C chứa trong bắp cải cao hơn so với cam. Không chỉ vậy, bắp cải còn có chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và vitamin A. Đây là những chất giúp thúc đẩy việc tái tạo nên các tế bào mới.

Tuy nhiên, 4 nhóm người dưới đây được khuyến cáo không nên thường xuyên ăn bắp cải:

Ảnh minh họa

Người bị cường giáp, bướu cổ

Cải bắp chứa một hàm lượng nhỏ goitrin. Chất này có tác dụng chống ôxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ nếu ăn nhiều bắp cải sẽ có nguy cơ tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to ra. Với những người này, chỉ nên ăn một lượng vừa phải, trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa rồi thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến bởi khi đó, goitrin sẽ bị phân hủy hết.

Người bị bệnh thận

Những người suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo cũng không nên dùng bắp cải. Bắp cải là một trong những thực phẩm chứa nhiều axit oxalic, nếu ăn nhiều có thể làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Người bị sỏi thận nếu ăn nhiều bắp cải càng làm cho bệnh trầm trọng hơn.

Người bị bệnh dạ dày

Bắp cải là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng việc ăn bắp cải sống dễ sinh đầy bụng, đặc biệt đối với những người bị đau dạ dày, người táo bón, tiểu ít. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người có dấu hiệu bệnh trên, nếu ăn thì phải nấu chín. Tuyệt đối không nên ăn sống, muối xổi.

Người tạng hàn

Những người thuộc tạng hàn thường xuyên có biểu hiện lạnh bụng mỗi khi ăn đồ mát hoặc lạnh, đặc biệt là vào mùa đông. Hơn nữa, cải bắp lại là thực phẩm có tính mát. Vì vậy, khi chế biến, những người tạng hàn nếu ăn nên kèm theo một chút gừng tươi để tăng cảm giác ấm và giảm cảm giác lạnh.

Lưu ý, 4 thực phẩm "đại kỵ" với rau bắp cải

- Dưa chuột ăn cùng bắp cải sẽ làm ảnh hưởng đến khẳ năng hấp thụ vitamin C.

- Bắp cải ăn cùng gan động vật sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng.

- Táo "đại kỵ" với bắp cải tím vì sẽ làm ảnh hươngr đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng trong cả hai loại thực phẩm.

- Ăn bắp cải cùng với măng cụt sẽ tại gánh nặng lên hệ tiêu hóa, cũng như giảm giá trị của các chất dinh dưỡng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/rau-bap-cai-cuc-tot-nhung-cuc-doc-voi-4-nhom-nguoi-nay-duoi-da...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/rau-bap-cai-cuc-tot-nhung-cuc-doc-voi-4-nhom-nguoi-nay-duoi-day-la-tat-ca-nhung-dieu-can-tranh-khi-an-172221028111344111.htm