Rã đông theo cách lạ kỳ, tôm tươi rói như vừa đánh bắt, luộc lên ngọt lịm

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cách rã đông kỳ lạ này giữ nguyên vẻ đẹp của tôm sống, tôm như vừa được đánh bắt lên khỏi mặt biển.

Trên diễn đàn ẩm thực, chị Lê Hà Thu, một người dân vùng biển Quảng Ninh chính gốc đã tự hào khi nói về quê hương của mình. "Mỗi một năm đất trời ban cho Quảng Ninh 1 mùa tôm he từ tháng 9 âm lịch đến hết tháng 2 âm lịch (thời điểm này trời lạnh mát mẻ nên tôm he sống rất khỏe và to). Và đặc biệt tôm he là 1 loại tôm tự nhiên mà chưa hề nuôi được. Nên tranh thủ mùa tôm he sống em khoe sản vật của Quảng Ninh và cách chế biến nó luôn.", chị Thu tự hào.

Và rất cởi mở, chị Thu đã mách cho chị em cách rã đông và hấp tôm cực chuẩn và cực ngon theo đúng chuẩn của người dân biển.

Tôm sau khi rã đông được luộc sôi với nước kèm sả và cho chút tương ớt vào.

Không như những cách rã đông đồ hải sản thông thường, chị Thu có cách rã đông cực khác lạ. Đó là rã đông tôm đông đá bằng chính đá lạnh.

Đầu tiên, chị Thu hướng dẫn chị em lấy 1 chậu nước nhỏ, bỏ vào đó vài cục đá lạnh. Sau đó, thả tôm đã đông đá vào chậu nước đá lạnh. Chỉ 10 phút sau, tôm đã rã đông 1 cách tuyệt vời. Đặc biệt là với tôm được cấp đông khi còn sống, rã đông theo cách này chị em sẽ thấy như tôm vừa mới được đánh bắt.

Tiếp đó, chị Thu cũng chia sẻ với chị em cách hấp tôm thật ngon và cũng thật lạ.

Trước tiên, chị Thu cho tôm vào nồi, rồi cho 2 đến 3 củ sả đập dập, cho nước vào sấp mặt tôm. Đun lửa thật to cho tôm sôi lên. Khi tôm mới sôi cho ngay 1 ít tương ớt. Chị em yên tâm cho ớt vào bước này nhưng tôm cũng không hề bị cay, trẻ nhỏ vẫn ăn được.

Tôm hấp chắc thịt, ngọt lịm

Sau đó, chị em cho xíu dầu ăn vào, đun sôi vừa tầm là tắt bếp. Chị em lưu ý không đun sôi tôm quá lâu, tôm quắt vào không ngon nữa.

Cách làm đơn giản vậy nhưng chị Thu cam đoan ngon lạ lùng, xen lẫn hương vị của biển.

