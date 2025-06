Ngày nay, nhiều lâu đài trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nơi du khách có thể tham quan để biết thêm về cuộc sống của giới quý tộc trước kia hay xem các triển lãm trưng bày hiện vật cổ, các bộ sưu tập quý giá liên quan đến hoàng gia.

Dưới đây là danh sách 10 lâu đài đẹp nhất thế giới theo bình chọn của CNN, nơi vừa là kiệt tác kiến trúc, vừa là cánh cửa đưa du khách trở về quá khứ huy hoàng.

Himeji, Nhật Bản

Cách thành phố Osaka khoảng 30 phút đi tàu cao tốc, lâu đài Himeji nằm nổi bật bên vịnh, được xem là hình mẫu tiêu biểu của kiến trúc phong kiến Nhật Bản. Công trình được gọi là "Lâu đài Diệc Trắng" nhờ hình dáng như một chú chim đang sải cánh và sơn trắng toàn bộ phía ngoài.

Hoàn thành vào đầu thế kỷ 17, Himeji hiện cung cấp các tour tham quan hàng ngày bằng tiếng Nhật và Anh. Ảnh: Hyo go japan

Grand Master, Hy Lạp

Nằm trên đảo Rhodes, biển Aegean, lâu đài mang phong cách Gothic này ban đầu là thành lũy Byzantine, sau được Hiệp sĩ St. John cải tạo khi đảo là trung tâm của dòng tu.

Trong thời gian Hy Lạp bị Italy chiếm đóng, Benito Mussolini, người sáng lập ra chủ nghĩa phát xít Italy, từng dùng nơi này làm biệt thự nghỉ dưỡng. Ngày nay, lâu đài trưng bày nhiều hiện vật thời Hy Lạp cổ đại và Kitô giáo sơ khai. Ảnh: Pixels

Neuschwanstein, Đức

Dù được xem là biểu tượng lâu đài ở Đức, Neuschwanstein thực ra là công trình mới, xây vào cuối thế kỷ XIX theo yêu cầu của Vua Ludwig II xứ Bavaria.

Ludwig II muốn có một lâu đài mang hơi hướng huyền thoại và lãng mạn như trong các vở nhạc kịch của Richard Wagner. Với nền là dãy Alps phủ tuyết và đồng bằng Bavaria trải rộng, Neuschwanstein như bước ra từ truyện cổ tích. Lâu đài cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Chitty Chitty Bang Bang và The Great Escape. Ảnh: Blogger google user content

Alcázar, Tây Ban Nha Được xây trên một mũi đất đá nhô cao nhìn ra vùng đồng bằng Castile cổ, lâu đài Alcázar là một trong những công trình ấn tượng nhất châu Âu, nằm tại thành phố Segovia.

Ban đầu là pháo đài La Mã, công trình dần biến hóa thành lâu đài kiểu trung cổ với hào sâu, cầu kéo, tháp canh tròn và khu ở hoàng gia được trang trí lộng lẫy.

Alcázar từng là nơi sinh sống của Nữ hoàng Isabella và Vua Philip II trước khi triều đình chuyển về Madrid. Ảnh: Cellar Tours

Pena, Bồ Đào Nha

Là sản phẩm của trào lưu lãng mạn thế kỷ XIX, Pena tọa lạc trên đỉnh đồi gần thị trấn Sintra. Công trình được vua Ferdinand II xây trên nền một tu viện cũ, là sự kết hợp các phong cách kiến trúc Gothic, Hồi giáo và Phục Hưng.

Sắc đỏ, vàng rực rỡ cùng tháp đồng hồ khiến Pena trở nên nổi bật và mang vẻ vui tươi hơn các lâu đài cổ khác tại châu Âu. Ảnh: Alamy

Amber, Ấn Độ

Được xây dựng vào đầu thế kỷ XVII bởi vương triều Mughal xứ Rajasthan, pháo đài Amber nằm trên một ngọn đồi gần Jaipur và phản chiếu xuống hồ Maota.

Bên trong là quần thể cung điện với các sân rộng và những công trình có kiến trúc tinh xảo như khu căn hộ Maharaja, phòng Sukh Niwas (phòng nghỉ dưỡng) và hội trường Diwan-i-Am. Hiện nay, thay vì cưỡi voi như trước, du khách được khuyến khích đi bộ hoặc dùng xe jeep để lên đồi. Ảnh: Amer Fort Wallpapers

Ksar Aït-Ben-Haddou, Morocco

Công trình bằng đất sét khổng lồ nằm sát rìa sa mạc Sahara này từng xuất hiện trong hơn chục bộ phim và loạt phim truyền hình nổi tiếng, bao gồm Game of Thrones, Gladiator và The Man Who Would Be King.

Các nhà nghỉ mang phong cách Berber phục vụ khách du lịch ghé thăm ksar (thành cổ có tường bao) được xây dựng từ thế kỷ XVII như trạm dừng chân cho các đoàn lữ hành trên tuyến đường từ Marrakech đến Sudan. Ảnh: Archeyes

Kalmar, Thụy Điển

Khởi nguồn từ cuối thời đại Viking, Kalmar ban đầu là một tháp canh phòng thủ từ thế kỷ XII, nhìn ra eo biển Kalmar thuộc biển Baltic.

Bốn thế kỷ sau, vua Gustav và các con trai đã cải tạo công trình thành dinh thự hoàng gia. Công trình gần như giữ nguyên diện mạo kể từ năm 1592 nhờ nỗ lực trùng tu.

Ngày nay, Kalmar là một trong những lâu đài Phục hưng được bảo tồn tốt nhất tại vùng Scandinavia và là nơi tổ chức nhiều triển lãm, hoạt động cho trẻ em, các tour tham quan. Lâu đài đang trưng bày bộ sưu tập Ai Cập cổ đại đến hết tháng 11/2025. Ảnh: Reddit

San Felipe del Morro, Puerto Rico

Trấn giữ lối vào vịnh San Juan, pháo đài xây từ thế kỷ XVI này là một trong những công trình quân sự ấn tượng nhất vùng Caribe.

Với hào nước, cầu kéo, tường thành đá kiên cố và vách đá ven biển hiểm trở, El Morro từng đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, trong đó có cướp biển Pháp và đợt pháo kích của Sir Francis Drake (nhà thám hiểm hàng hải người Anh, được lấy tên đặt cho eo biển nổi tiếng ở Nam Cực - eo Drake) vào năm 1595. Pháo đài thuộc quyền kiểm soát của Mỹ sau một trận oanh tạc trong cuộc chiến Tây Ban Nha - Mỹ. Puerto Rico hiện là phần lãnh thổ phụ thuộc có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Mỹ.

Từ năm 1962, El Morro cùng pháo đài San Cristóbal lân cận (lớn nhất trong hệ thống pháo đài Tây Ban Nha tại Tây bán cầu) trở thành Di sản Lịch sử Quốc gia San Juan. Khu đồng cỏ rộng phía trước từng là "vùng hỏa lực", nay là nơi lý tưởng cho dã ngoại và thả diều.

Edinburgh, Scotland

Tọa lạc trên đỉnh một miệng núi lửa cổ đại ở cuối đại lộ Royal Mile, lâu đài Edinburgh được xem là "nơi bị công kích nhiều nhất" trong lịch sử nước Anh, với ít nhất 26 cuộc tấn công lớn suốt 1.100 năm tồn tại.

Từ nữ hoàng Mary của người Scot, Oliver Cromwell đến nhà văn Sir Walter Raleigh, nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của Anh quốc đều gắn bó với tòa thành cổ kính này.

Bên trong lâu đài là nơi lưu giữ bộ vương miện cổ xưa nhất nước Anh - The Honours of Scotland. Đây cũng là địa điểm tổ chức Lễ hội Quân nhạc Hoàng gia Edinburgh (Royal Edinburgh Military Tattoo), sự kiện thường niên nổi bật mang đậm màu sắc truyền thống. Ảnh: Hotels

Ngoài 10 lâu đài kể trên, CNN còn liệt kê thêm 11 lâu đài khác vào danh sách đẹp nhất thế giới là Topkapi Sarayi, Thổ Nhĩ Kỳ; Schloss Vianden, Luxembourg; Novgorod Detinets, Nga; Château de Chambord, Pháp; Shuri-jô, Nhật Bản; Bodiam, Anh; Castillo de Chapultepec, Mexico; Predjama, Slovenia; Castello Aragonese, Italy; Prague, CH Czech; Krak des Chevaliers, Syria.