Quả bơ rất tốt cho sức khỏe, sắc đẹp nhưng ai không nên ăn để tránh những tác hại không mong muốn

Thứ Hai, ngày 02/05/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bơ được đánh giá cao vì rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải cứ ăn càng nhiều bơ thì càng tốt. Mặt khác, một số nhóm người được khuyến cáo không nên ăn bơ để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Quả bơ là một loại trái cây bổ dưỡng, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quả bơ chứa nhiều vitamin K, folate, vitamin C, kali, vitamin B5, B6, vitamin E, vitamin A, vitamin B1, B2, B3, protein, chất béo, carbohydrate, chất béo có lợi, chất xơ, giàu kali…

Quả bơ rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Chính hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong bơ đã giúp cho loại thực phẩm này được đánh giá cao và sử dụng một cách phổ biến trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Một số công dụng của quả bơ như:

Bảo vệ da và mắt

Bơ có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Vì vậy, ăn bơ sẽ có lợi cho sức khỏe đôi mắt của bạn về lâu dài.

Các hoạt chất trong bơ có tác dụng chống lại tác hại của tia cực tím, bảo vệ làn da.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Bơ chứa các Vitamin A, D, E và K hòa tan trong chất béo, cùng với các chất chống oxy hóa như carotenoid, vì vậy, bơ không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có thể làm tăng đáng kể giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm thực vật khác mà bạn đang ăn.

Ngoài ra, chất xơ trong bơ thúc đẩy điều hòa nhu động ruột. Từ đó giúp bài tiết độc tố hằng ngày rất hiệu quả, làm cho cơ thể khỏe mạnh, từ đó, giúp ngăn ngừa ung thư.

Kiểm soát huyết áp

Bơ là một nguồn kali tự nhiên tuyệt vời. Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần một quả bơ đáp ứng 28% nhu cầu kali hằng ngày của cơ thể. Từ đó, hỗ trợ làm giãn các thành mạch máu và giúp kiểm soát huyết áp rất tốt.

Tăng cường sức khỏe khi mang thai

Folate và axít folic trong bơ có vai trò giúp thai nhi phát triển tốt. Theo nghiên cứu, nửa quả bơ cung cấp 10% nhu cầu hằng ngày của một phụ nữ mang thai. Vitamin B và C hỗ trợ phát triển trí não khỏe mạnh trong thai kỳ. Ngoài ra, một số thai phụ thậm chí còn phát hiện ra rằng bơ giúp giảm bớt ốm nghén.

Theo các chuyên gia, tuy quả bơ rất tốt nhưng không phải cứ ăn càng nhiều thì càng tốt. Mặt khác, một số nhóm người được khuyến cáo không nên ăn bơ để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Những ai nên hạn chế ăn bơ?

Người thừa cân, béo phì

Quả bơ chứa nhiều chất béo, do vậy, ăn vào sẽ dễ gây tăng cân. Cùng với đó, hàm lượng calo trong bơ rất cao nếu ăn cùng sữa, đường sẽ càng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Vì vậy, những người nào đang béo phì hoặc có ý định giảm cân nên cân nhắc khi dùng bơ để tránh cơ thể "nặng nề" hơn.

Người hay bị dị ứng

Những người có cơ địa dị ứng thường có nguy cơ dị ứng với quả bơ khá cao. Nếu thấy các dấu hiệu như: Chóng mặt, mẩn ngứa, bồn nôn... khi ăn quả bơ thì cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn.

Người bị bệnh gan

Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều bơ, collagen có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Vì vậy, chỉ nên ăn quả bơ với lượng vừa phải. Người mắc bệnh gan chỉ nên ăn 1/3 quả bơ/ngày.

Người dư thừa cholesterol

Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng trong bơ sẽ dưa thừa cholesterol, gây hại cho sức khỏe.

Cách chọn bơ ngon

Bên cạnh những lưu ý khi ăn bơ, chúng ta cũng cần quan tâm đến khâu chọn mua sao cho mua được loại bơ có chất lượng dinh dưỡng cao nhất. Nếu không cẩn thận có thể sẽ mua phải bơ chín ép (người bán kích thích bơ chín bằng hóa chất), bơ dập nát bên trong, bơ non, bơ kém chất lượng.

Bơ ngon là khi cầm vào có cảm giác chắc, nặng tay. Nên chọn mua những quả bơ có phần cuống bơ nhỏ, phần thịt chụm vào lớn hơn (phần thịt ngay đỉnh quả bơ), cuống hơi khô thì đó là những quả bơ ngon, chất lượng tốt.

Ngược lại, nếu bơ có phần cuống to, tươi xanh thì đó là những quả bơ còn non, loại bơ non này chưa phát triển hoàn thiện thì đã bị người bán hái xuống bán nên sẽ không đảm bảo dinh dưỡng, thậm chí bơ sẽ chín sượng, ăn vào có vị đắng, chát…

Cùng với đó, những quả bơ hình suông dài sẽ có nhiều thịt bơ hơn. Còn những quả bơ có hình tròn thì sẽ có phần hột rất to,ít thịt hơn. Nên mua những quả bơ vừa mới chín tới để tránh bị dập nát gây thâm, hỏng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/qua-bo-rat-tot-cho-suc-khoe-sac-dep-nhung-ai-khong-nen-an-de-t...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/qua-bo-rat-tot-cho-suc-khoe-sac-dep-nhung-ai-khong-nen-an-de-tranh-nhung-tac-hai-khong-mong-muon-172220430171431092.htm