Những món ăn vào buổi tối "giết" sức khỏe nhanh khủng khiếp

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Khá nhiều thực phẩm bổ dưỡng nhưng lại nằm trong 'danh sách đen' không nên ăn vào buổi tối vì cực kỳ hại sức khỏe.

Sau đây là những thực phẩm bạn cần tránh ăn vào buổi tối, hoặc là phải đặc biệt kiềm chế, ăn với số lượng càng ít càng tốt. Mặc dù chúng chỉ gây ảnh hưởng mang tính gián tiếp nhưng nếu duy trì lâu dài thành thói quen thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

Gừng

Gừng là gia vị có tính nhiệt, có tác dụng làm ấm cơ thể, xua tan lạnh giá, làm ấm dạ dày và phát huy tác dụng lưu thông máu. Buổi sáng ăn gừng, có thể tăng tốc lưu thông máu, giúp cơ thể tỉnh táo, minh mẫn tinh thần, toàn bộ cơ thể trở nên ấm áp.

Nhưng vào ban đêm, nếu ăn gừng sẽ làm cho tinh thần bị hưng phấn thái quá, ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Khi cơ thể cần nghỉ ngơi để các cơ quan chức năng bên trong làm việc thì gừng lại trở thành tác nhân làm "cản trở" nhịp sống bình thường của cơ thể.

Điều này nếu diễn ra thường xuyên sẽ gây thiệt hại và xáo trộn không cần thiết cho cơ thể, đồng thời làm đảo lộn quá trình làm việc bình thường vào ban đêm của các cơ quan trong cơ thể.

Đồ chứa nhiều dầu mỡ

Vào bữa tối, bạn nên chọn những món ăn thanh nhẹ, tránh xa những thực phẩm chiên rán hoặc những thứ chứa quá nhiều dầu mỡ.

Thực phẩm có dầu mỡ, chứa lượng cholesterol cao hoặc các món nội tạng động vật nếu ăn vào bữa tối sẽ làm tăng gánh nặng cho hoạt động của đường ruột, dạ dày, gan, túi mật và tuyến tụy.

Khi các cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều sẽ kích thích trung tâm thần kinh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt những bệnh nhân đang điều trị bệnh cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Thực phẩm giàu canxi

Bạn cần nhanh chóng xóa tên những món ăn giàu canxi trong thực đơn dành cho bữa tối như tôm, hải sản có sụn và những thực phẩm chứa nhiều canxi khác. Vào buổi tối, đặc biệt là khi đã đi ngủ, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ ở trạng thái nghỉ ngơi. Nếu dung nạp quá nhiều lượng canxi, cơ thể không hấp thu cũng không đào thải, tích lũy lại trong thận và đường tiết niệu, gây sỏi.

Đồ ngọt

Nhiều người thích ăn món tráng miệng, đồ ngọt sau bữa ăn tối, ăn như vậy tạo cảm giác đó là một bữa ăn hoàn chỉnh, hoặc đôi khi, ăn hoa quả ngay sau bữa ăn tối mới "sang" hoặc "sạch miệng".

Nhưng trên thực tế, các chuyên gia cho rằng ăn chất ngọt vào bữa tối sẽ rất dễ tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Mặt khác, món ăn tráng miệng chứa đường đa phần là những món khó tiêu hóa vào ban đêm, chúng sẽ "nằm yên" trong cơ thể và nhanh chóng chuyển đổi thành chất béo, dễ dẫn đến béo phì.

Tác hại của bệnh béo phì đã được cảnh báo quá nhiều bởi qua thời gian nó sẽ dẫn đến bệnh tim mạch, nguy hiểm đến tính mạng hoặc giảm tuổi thọ.

Thịt đỏ

Thịt đỏ có nhiều chất đạm và chất béo nên cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác. Do đó, muốn có một giấc ngủ sâu, bữa tối bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn như: thịt trắng, rau xanh, hoa quả.

Thực phẩm cay

Các loại thực phẩm cay thường gây nóng hoặc kích thích các giác quan, thậm chí gây ra chứng ợ nóng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm rối loạn dạ dày. Nếu ăn đồ cay trước khi đi ngủ sẽ gây khó chịu cho cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Socola

Mọi loại socola đều có chứa caffein – một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn socola vào buổi tối, đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe vì làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cơ thể sau một ngày dài hoạt động.

Thực phẩm dễ gây đầy hơi

Một số thực phẩm trong quá trình tiêu hóa sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các khí, gây đầy hơi. Chẳng hạn như đậu, bắp cải, hành tây, ngô, chuối và một số thực phẩm khác. Cảm giác đầy hơi không chỉ làm khó chịu cho dạ dày, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tâm trạng bất an khó ở, mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, buổi tối cũng nên tránh ăn thực phẩm này.

Người bị nóng gan không uống sữa vào ban đêm

Những người bị nóng gan nếu uống sữa vào ban đêm cũng giống như hành động "đổ dầu vào lửa" vậy. Gan bạn sẽ càng nóng ran lên, không còn đủ "sức" để đảm nhận chức năng thải độc. Sau khi gan bị nóng, sẽ xuất hiện cảm giác khát nước, háo nước liên tục. Bạn sẽ thức dậy uống nước nhiều lần và trở thành nạn nhân của bệnh mất ngủ. Khi bị nóng gan cũng sẽ sinh ra các chứng dị ứng, một số triệu chứng khác như khó tiêu và các vấn đề bất cập đối với sức khỏe phát sinh sau đó.

Chuối

Chuối cực tốt cho sức khỏe cũng như nằm trong danh sách thực phẩm giảm cân an toàn. Nhưng ăn chuối lúc nào là tốt và lúc nào là không tốt không phải tất cả chúng ta đều biết. Chuối nếu ăn vào buổi tối sẽ dẫn đến hình thành niêm dịch bên trong dạ dày. Điều này hoàn toàn không tốt đâu nhé vì niêm dịch quá nhiều dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, ợ chua, khó tiêu.

Trái cây nhiều viatmin C

Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào buổi tối vitamin C sẽ hóa thành chì trong bụng chúng ta gây nặng bụng, đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạy dày gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày. Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối, nếu muốn ăn chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt nha.

Ăn phô mai, pho mát

Nếu bạn ăn phô mai, phô mát vào buổi tối sẽ dẫn đến chứng khó tiêu. Lượng chất béo còn khiến bạn tăng cân chóng mặt. Bên cạnh đó, các chất béo bão hòa, cholesterol có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ không ai là không thích phô mai và phô mát. Chúng chính là một phần tạo nên hương vị béo ngậy, thơm ngon cho món ăn. Nhưng ăn bất kể thời điểm là không tốt đâu nhé. Nếu bạn ăn phô mai, phô mát vào buổi tối sẽ dẫn đến chứng khó tiêu. Lượng chất béo còn khiến bạn tăng cân chóng mặt. Bên cạnh đó, các chất béo bão hòa, cholesterol có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.