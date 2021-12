Những món ăn đón năm mới của các quốc gia trên thế giới

Có vô vàn ý nghĩa thú vị đằng sau những món đầu tiên được ăn vào ngày đầu năm mới.

Thời khắc chuyển giao sang năm mới luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có một món ăn riêng mang ý nghĩa tốt lành để chào đón năm mới.

Tây Ban Nha: 12 quả nho

Vào đúng thời khắc giao thừa khi chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng báo hiệu sang năm mới, người Tây Ban Nha sẽ ăn 12 quả nho vào đúng mỗi nhịp chuông. Họ cho rằng nếu không thể ăn hết số nho này, sẽ gặp phải xui xẻo trong năm mới. Hương vị của mỗi quả nho sẽ là một điềm báo tượng trưng cho mỗi tháng trong năm. Nếu nho ngọt thì người ăn sẽ gặp nhiều tài lộc, may mắn và ngược lại nếu ăn phải nho chua thì đó là điềm báo không mấy thuận lợi.

Mexico: Tamales

Tamales là một loại bánh truyền thống của người Mexico được làm bằng bột ngô có nhân thịt, phô mai và một số nguyên liệu khác sau đó gói trong vỏ ngô hoặc lá chuối rồi đem đi hấp chín. Chúng thường được làm vào một số ngày lễ đặc biệt của Mexico, trong đó có năm mới. Cách làm Tamales không quá khó, bởi vậy mọi người trong gia đình đều có thể tụ họp lại để cùng nhau gói bánh. Nhiều gia đình cũng có thói quen dùng Tamales để làm quà tặng dịp năm mới cho bạn bè, người thân, hàng xóm. Món bánh này thường được ăn kèm với súp menudo hoặc súp hominy trong bữa ăn ngày đầu năm.

Hàn Quốc: Tteokguk

Tteokguk hay canh bánh gạo là món ăn vô cùng quan trong trong ngày Tết của người Hàn Quốc. Với người Hàn nếu không được ăn Tteokguk vào ngày đầu năm mới, bạn thậm chí còn không được coi là đã thêm một tuổi vì ý nghĩa của việc ăn Tteokguk nghĩa là “ăn” một năm khác. Nhiều người Hàn Quốc còn có thói quen hỏi tuổi bằng cách hỏi bạn đã ăn bao nhiêu lần Tteokguk. Món ăn này được chế biến khá đơn giản với nước canh xương bò hầm, nấu cùng một số loại gia vị đặc trưng của Hàn Quốc và những miếng bánh gạo được thái vát chéo. Bánh gạo dùng để nấu canh phải là loại có hình thỏi dài, tượng trưng cho sự trường thọ. Vì cả bánh gạo và nước xương bò hầm đều có màu trắng và hương vị thanh đạm nên món ăn này còn tượng trưng cho sự thanh khiết với ý nghĩa giúp thanh lọc cơ thể và tâm hồn con người.

El Salvador: Trứng sống

Người El Salvador có một truyền thống đón năm mới khá đặc biệt đó vào thời khắc giao thừa, đập một quả trứng sống vào ly nước rồi để bên cạnh cửa sổ qua đêm. Đợi tới sáng hôm sau, mọi người sẽ nhìn xem lòng đỏ trứng của mình có hình dạng như thế nào, đó sẽ là điềm báo cho một năm mới có thuận lợi hay không.

Italia: Đậu lăng

Với người Italia, món ăn không thể thiếu trong đêm giao thừa chính là Cotechino con lenticchie (đậu lăng với xúc xích). Vì có hình dạng giống với những đồng xu nhỏ nên người Italia cho rằng đậu lăng sẽ mang lại sự thịnh vượng nếu được ăn vào ngày đầu năm mới. Đậu lăng thường được nấu lên và ăn kèm với cotechino, một loại xúc xích heo giàu chất béo, cũng tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng cho một năm mới.

Thổ Nhĩ Kỳ: Quả lựu

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, những quả lựu đỏ tươi, thơm ngon với vô số hạt bên trong tượng trưng cho sự trù phú, sung túc và là biểu tượng của gia đình hạnh phúc, con đàn cháu đống. Vào dịp năm mới, họ có phong tục đập những quả lựu lên cửa nhà, càng có nhiều hạt lựu rơi ra thì bạn sẽ thu được càng nhiều vận may.

Nam Mỹ: Đậu mắt đen, rau xanh, thịt lợn và bánh ngô

Người Nam Mỹ sẽ ăn một đĩa thức ăn bao gồm các món đậu mắt đen, rau xanh, thịt lợn và bánh ngô vào ngày đầu của năm mới. Mỗi món lại tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt. Đậu mắt đen hoặc đậu Hà Lan tượng trưng những đồng xu. Các loại rau xanh nấu chín như cải thìa hoặc mù tạt xanh tượng trưng cho tờ tiền gấp lại. Thịt lợn tượng trưng cho sự trù phú, thịnh vượng. Bánh ngô tượng trưng cho sự giàu có do màu vàng của nó. Nếu ăn đầy đủ những món ăn này, bạn sẽ có một năm mới bội thu và sung túc.

Scotland: Rượu Whisky

Rượu Whisky là thứ không thể thiếu trong lễ hội đón năm mới Hogmanay được tổ chức vào đêm 31 tháng 12 tại Scotland. Mọi người sẽ cùng đổ xô ra đường, uống rượu và đón mừng năm mới. Bên cạnh đó, người Scotland có truyền thống mời bạn bè hoặc người thân tới để xông nhà, món quà mà người đó mang tới tặng gia chủ sẽ tượng trưng cho những điều tốt lành trong năm mới. Nếu quà tặng là một chai rượu Whisky thì đó sẽ là một năm tràn đầy sự vui vẻ. Nếu một ổ bánh Black Bun được mang tới thì chủ nhân ngôi nhà sẽ làm ăn phát đạt. Còn quà tặng là một hòn than đen thì năm mới sẽ tràn đầy năng lượng và những điều tích cực. Thông thường, người được mời xông nhà sẽ là những người đàn ông cao lớn, da ngăm và có vẻ ngoài ưa nhìn.

Iran: Kuku Sabzi

Kuku sabzi là một món ăn truyền thống của người Ba Tư, chúng được làm từ trứng và các loại thảo mộc tươi khác nhau như rau mùi, thì là, mùi tây, … Món ăn này tượng trưng cho sự trù phú, sinh sôi và nảy nở trong năm mới. Ngoài ra, trong dịp năm mới, trên bàn ăn phải có 7 món ăn tượng trưng cho 7 điều: món ăn từ dấm tượng trưng cho tình yêu và sự kiên nhẫn, quả táo tượng trưng cho sức khỏe và sắc đẹp, quả lựu tượng trưng cho sinh sản, thảo mộc tượng trưng cho sự tái sinh và khởi đầu mới, …

Trung Quốc: Sủi cảo

Sủi cảo là món ăn đêm giao thừa của người Trung Quốc, món ăn này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho mọi người. Theo quan niệm của người Trung Quốc, hình dáng nửa vầng trăng của sủi cảo tượng trưng cho sự may mắn, nếu kéo dài và nối liền hai đầu sủi cảo với nhau trông sẽ giống hình dạng của một nén bạc thời xưa tượng trưng cho tiền bạc dư dả, sung túc. Ngoài ra, người ta còn thường in hình bông lúa mì lên vỏ bánh với ước muốn một năm mới có mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

