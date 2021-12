Những công dụng bất ngờ của vỏ trái cây, ăn xong đừng vội bỏ ngay vào thùng rác

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 12:02 PM (GMT+7)

Trái cây là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống nhưng nhiều người không biết rằng, vỏ của chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Theo một nghiên cứu, vỏ của một số loại trái cây và rau như chanh, táo, xoài và mít có chứa các hợp chất phenolic cao hơn khoảng 15% so với phần thịt của trái cây. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại vỏ đều ăn được mặc dù có rỷ lệ hợp chất phenolic cao.

1. Vỏ cam

Vỏ cam là một nguồn giàu chất xơ và các hợp chất phenolic như flavonoid, flavonols, axit phenolic và flavon glycosyl hóa. Chúng có các đặc tính khác nhau như chống oxy hóa, chống viêm, chống tiểu đường, hạ lipid máu, chống ung thư, chống xơ vữa động mạch.

Bạn có thể sử dụng vỏ cam bằng cách:

- Thêm vào trà

- Phơi khô và tán thành bột để đắp mặt

- Xoa lên da để tránh muỗi

- Sử dụng để tẩy tế bào chết toàn thân

2. Vỏ táo

Vỏ táo chứa các hợp chất chống oxy hóa như catechin, axit chlorogenic, procyanidins, epicatechin và quercetin với số lượng cao hơn so với thịt của chúng. Ngoài ra, các hợp chất phenolic trong vỏ táo nhiều hơn khoảng 2-6 lần so với phần thịt táo. Táo có thể giúp ngăn ngừa một loạt các bệnh mãn tính và viêm nhiễm khi ăn cùng với vỏ.

Bạn có thể sử dụng vỏ táo bằng cách:

- Thêm vào sinh tố, nước ép táo

- Làm giấm táo

- Phơi khô và tán thành bột để đắp mặt.

3. Vỏ chanh

Vỏ chanh có ảnh hưởng tích cực đến trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường ở giai đoạn sau. Vỏ chanh rất giàu vitamin C và flavonoid được biết đến là những chất có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm cao. Các hợp chất này có thể giúp giảm viêm và rối loạn chức năng tế bào, đồng thời thay đổi các chức năng của tế bào liên quan đến béo phì.

Bạn có thể sử dụng vỏ chanh bằng cách:

- Thêm vào trà

- Dùng để làm sạch da hoặc làm sáng vùng da bị thâm dưới cánh tay

- Xoa lên da đầu để điều trị nhiễm trùng nấm hoặc các tình trạng khác liên quan đến da đầu

- Trộn với tiêu để làm gia vị chấm tiêu chanh.

4. Vỏ chuối

Vỏ chuối chiếm khoảng 40% tổng trọng lượng quả. Nó là một nguồn phong phú của cả chất xơ hòa tan và không hòa tan như pectin, cellulose, lignin và hemicelluloses và tinh bột kháng, có nhiều lợi ích về đường tiêu hóa cho con người. Ngoài ra, vỏ chuối còn chứa các chất chống oxy hóa quan trọng như carotenoid, axit phenolic và gallo catechin (gấp 5 lần so với phần thịt chuối), đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh.

Bạn có thể sử dụng vỏ chuối bằng cách:

- Thoa lên da mặt như một loại kem dưỡng ẩm để kiểm soát các tình trạng da như bệnh chàm và vẩy nến.

- Xoa lên tóc để tóc mềm và bóng mượt.

- Chà lên răng để làm trắng răng.

- Giảm cháy nắng, vết cắn và ngứa do côn trùng đốt.

5. Vỏ lựu

Theo một nghiên cứu, vỏ của quả lựu có chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, anthocyanins và axit phenolic cao giúp chống ung thư, chống thoái hóa thần kinh, điều hòa miễn dịch và chống loãng xương.

Bạn có thể sử dụng vỏ lựu bằng cách:

- Dùng để pha trà

- Điều chế thành dầu để dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa, mụn trứng cá và cá tình trạng da khác

- Áp lên tóc để ngăn ngừa rụng tóc.

6. Vỏ khoai tây

Vỏ khoai tây có hoạt tính chống oxy hóa mạnh do sự hiện diện của hai hợp chất phenolic chiếm ưu thế, axit gallic và axit chlorogenic. Nó cũng chứa tecpen, flavonoid, kali, vitamin C, vitamin B và chất xơ. Những hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, nhiễm trùng do vi sinh vật và ung thư, đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và giảm cân.

Bạn có thể sử dụng vỏ khoai tây bằng cách:

- Áp lên vùng bị thương để vết thương mau lành.

- Rang lên để ăn như khoai tây chiên

- Dùng để chữa bỏng hoặc làm sáng các vết thâm trên da.

7. Vỏ cà chua

Vỏ cà chua chứa nhiều carotenoid, phenol và axit béo. Chúng cũng được chuyển đổi thành dầu vỏ cà chua có rất nhiều lợi ích. Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp sửa chữa các tổn thương trên da, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và cũng làm giảm nguy cơ ung thư.

Bạn có thể sử dụng vỏ cà chua bằng cách:

- Thêm vào salad hoặc dùng để nấu nước sốt.

- Áp lên vùng da bị cháy nắng

- Áp lên vết thương để vết thương mau lành.

8. Dưa chuột

Vỏ dưa chuột có vô vàn chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nó rất giàu chất xơ và khoáng chất như kali, magiê và silica, là những thành phần quan trọng cho sức khỏe của cơ, xương, mắt và da. Đây là lý do tại sao dưa chuột thường được khuyến khích ăn cả vỏ.

Bạn có thể sử dụng vỏ dưa chuột bằng cách:

- Trộn với súp hoặc nước dùng để tăng hương vị cho món ăn

- Thêm vào sinh tố hoặc nước trái cây.

9. Vỏ hành tây

Vỏ hành tây có chứa một lượng lớn quercetin là chất chống oxy hóa và chất xơ. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và chống ung thư và có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ béo phì, các bệnh về tim và thần kinh. Vỏ hành tây chủ yếu được chuyển thành dạng bột và được sử dụng như một thành phần thực phẩm chức năng để chế biến bánh mì không chứa gluten hoặc chả.

Bạn có thể sử dụng vỏ hành tây bằng cách:

- Thêm vào súp hoặc nước dùng

- Pha với nước trà để giảm đau, chống chuột rút và mất ngủ

- Vỏ hành tây ngâm nước dùng để chống ngứa da đầu.

10. Vỏ cà rốt

Mặc dù vỏ cà rốt chỉ chiếm 11% tổng trọng lượng, nhưng nó có thể cung cấp khoảng 54,1% tổng hàm lượng phenol như axit chlorogenic và axit dicaffeoylquinic. Vỏ cà rốt cũng chứa hàm lượng cao vitamin C và niacin có đặc tính chống ung thư mạnh.

Bạn có thể sử dụng vỏ cà rốt bằng cách:

- Trộn với súp và nước dùng

- Nướng giòn lên và thưởng thức

- Thêm vào sinh tố hoặc nước trái cây.

