Món ăn khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc, bị cấm làm vì quá tàn nhẫn

Heo sữa quay là món ăn nhiều người từng nghe nói tới hoặc đã thử qua nhưng cái tên “cừu sữa nướng” có thể vẫn còn xa lạ. Đây là một trong những món ăn bị cấm ở Trung Quốc, bởi cách làm món này thực sự rất tàn nhẫn.

Được biết, cách làm món cừu sữa nướng thường sử dụng than củi. Người ta không phải nướng cừu con mới sinh mà là nướng nguyên con cừu mẹ đang mang thai. Cừu mẹ bị mổ bụng, bào thai được lấy ra, mặc dù lúc này cả 2 con đều đã chết nhưng mọi người đều cho rằng cách thức chế biến món này quá tàn ác.

Để tìm hiểu kỹ hơn, nhiều người sốc khi biết được người Trung Quốc ngày xưa sẽ nướng nguyên con cừu mẹ. Sau khi nướng chín cừu mẹ xong, họ không ăn thịt cừu mẹ mà chỉ lấy cừu non bên trong. Bằng cách này, họ cho rằng thịt cừu non ngon hơn, dù rằng nó khiến cho người ta có cảm giác như cừu non trong bụng mẹ chưa ra đời đã bị giết chết. Mục đích của việc này là đảm bảo thịt cừu non ngon, da giòn, thịt mềm.

Chỉ nghe xong phương pháp chế biến này cũng đủ cảm thấy món cừu sữa nướng than quá tàn nhẫn, nhiều người cho biết họ còn không dám nhìn chứ đừng nói tới ăn thử.

Trong lịch sử Trung Quốc có ghi lại rằng, món cừu nướng nguyên con là món ăn nổi tiếng của người Mông Cổ khi tiếp đãi khách quý. Tuy nhiên, trong ghi chép chỉ nhắc tới việc cừu nướng nguyên con chứ không phải cừu non nướng.

Hiện tại, món ăn bị cấm này không thể xác định được nguồn gốc, một số người cho rằng có thể là món ăn do một số địa chủ thời xưa sáng chế ra.

Người dân bình thường thời xưa rất khó có cơ hội ăn món thịt cừu nướng nguyên con trong nhà, vì không có điều kiện kinh tế tương ứng và cũng không có nhu cầu về món này. Vì vậy, món ăn này có lẽ là do một số địa chủ vô nhân đạo sáng chế ra.

