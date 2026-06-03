Nằm quan tài trong quán bar của nhà sư Nhật Bản

Nằm ở khu Shinjuku, quán Vowz Bar phục vụ các loại cocktail lấy cảm hứng từ thiên đường và địa ngục, cung cấp dịch vụ trò chuyện với các nhà sư về những vấn đề trong cuộc sống và nghe kinh Phật được trình bày theo phong cách hiện đại.

Theo nữ du khách Trung Quốc có tài khoản mạng xã hội là kaolababyy, thực đơn gồm các loại cocktail đặt tên theo chủ đề Phật giáo như "Niết bàn nơi Tịnh độ", "Khổ đau vô tận nơi địa ngục" hay "Yêu và hận dẫn đến địa ngục", giá 1.000 yen (khoảng 6 USD) mỗi ly. Các loại đồ uống được pha chế từ trái cây và rượu, tạo vị ngọt, chua hoặc cay. Đồ ăn kèm là những món ăn nhẹ có hình dạng giống que hương.

Thực khách ngồi kín quán Vowz Bar. Ảnh: Brian

Không gian quán cũng được trang trí theo chủ đề Phật giáo. Trong lúc chờ đồ uống, khách có thể thử viết thư pháp bằng bút lông. Những tờ giấy do khách để lại được dán lên trần nhà, tạo nên nét riêng cho quán.

Vào 21h mỗi ngày, khách được mời tham gia buổi tụng kinh dưới sự hướng dẫn của nhà sư phụ trách. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, một nữ du khách Trung Quốc cho biết trải nghiệm này giúp cô cảm thấy thư thái.

"Khi tụng kinh, tâm trí tôi thực sự trở nên bình lặng và đến cuối buổi, tôi có cảm giác được thanh lọc", cô nói.

Một số du khách cho biết quán có diện tích nhỏ nên cần đặt chỗ trước. Ngoài đồ uống và các hoạt động liên quan đến Phật giáo, quán còn cung cấp những trải nghiệm khác thường. Khách được mời thử nghi thức keisaku, hành động nhà sư dùng thanh gỗ dẹt vốn được sử dụng trong thiền định để gõ nhẹ lên vai nhằm nhắc nhở sự tập trung.

Với 1.000 yen, khách cũng có thể tham gia "trải nghiệm nằm quan tài". Người tham gia mặc áo choàng trắng, nằm trong một cỗ quan tài được trang trí bằng hoa, trong khi nhà sư tụng kinh và gõ mõ.

Theo trang thông tin văn hóa ẩm thực Nhật Bản Onaji.me, chủ quán Yoshinobu Fujioka từng làm nhân viên pha chế bán thời gian trước khi trở thành nhà sư thuộc tông phái Tịnh độ Chân tông (Jodo Shinshu), một nhánh Phật giáo cho phép tu sĩ kết hôn và ăn thịt.

"Với tôi, Phật giáo là cách giúp con người định hướng cuộc sống", Fujioka nói, cho rằng mô hình quán bar có thể giúp giáo lý Phật giáo trở nên gần gũi hơn với những người đang gặp khó khăn.

Nhiều vật dụng trang trí mang yếu tố Phật giáo trong quán được khách hàng mang đến tặng. Một số người tìm đến đây để xin lời khuyên từ Fujioka và các nhà sư khác về các vấn đề liên quan đến gia đình, tình cảm hoặc cuộc sống.

Nhà sư trò chuyện với thực khách tại quán bar Vowz. Ảnh: coolmamma11

Fujioka cho biết từng hỗ trợ một phụ nữ bị bạo hành gia đình bằng cách liên hệ với chính quyền địa phương và tìm kiếm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Ông cũng nhận thấy số lượng du khách quốc tế ghé thăm quán ngày càng tăng do quan tâm đến văn hóa Phật giáo Nhật Bản.

"Uống rượu trong khi nghe tụng kinh là trải nghiệm rất lạ", một du khách bình luận.

Một người khác cho rằng dịch vụ nằm quan tài giúp họ nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống hiện tại sau khi rời quán.Nhật Bản vốn nổi tiếng với nhiều quán bar theo chủ đề khác thường. Tại Kyoto, Macho Bar hoạt động theo mô hình lấy cảm hứng từ hình tượng lực sĩ cơ bắp. Một số khách còn được nhân viên nam bế vào quán. Du khách có thể trả từ 900 đến 1.400 yen (5-9 USD) để chụp ảnh cùng nhân viên hoặc xem các màn trình diễn như xé áo khoe cơ bắp.