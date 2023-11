Loại rau bắt mắt, trước ít ai hay nay xuống phố ví như đặc sản "lộc trời", giá "hốt bạc"

Loại rau mầm đắt đỏ khiến thực khách săn lùng

Những năm trở lại đây, rau mầm đá bắt đầu được rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, các chủ hàng rao bán đều quảng cáo đây là loại đặc sản nổi tiếng của Sapa, là một trong những loại rau tiến vua.

Cải mầm đá có hình dáng giống như cải ngồng nhưng có thêm nhiều nhánh mọc xung quanh nhìn như hình tháp nhọn, có màu xanh tươi non, các nhánh đều mập mạp. Đặc sản cải mầm đá có thể dùng luộc, xào ăn giòn, ngọt, thơm như cơm tám nhưng dậm vị hơn, cảm giác ăn rau mà giống như ăn thịt. Giá 60.000 đồng/kg, có những lúc đắt đỏ lên đến vài trăm nghìn đồng/kg.

Rau mầm đá hay còn gọi là rau cải mầm đá, thường mọc trên các đỉnh núi cao ở Sa Pa (Lào Cai). Rau mầm đá dù chế biến theo cách nào thì vẫn giòn ngọt ngon nhưng đơn giản nhất là luộc.

Món rau mầm đá thường được sử dụng để tiến vua vì rất quý hiếm và độc lạ bởi nơi mọc rau thường là trên các đỉnh núi cao, có nhiệt độ lạnh. Thời gian rau mọc nhiều thường là từ tháng 11 đến tháng 3 dương lịch.

Cải mầm đá – loại rau đặc sản Sa Pa rất ngon.

Rau mầm đá là món ăn ngon đặc sản gây “sốt”, được tìm mua và chế biến thành những món ăn đặc sắc độc đáo. Loại rau này được biết đến là một trong những món rau nhậu được yêu thích khi đến với mảnh đất này và được mệnh danh là “Sa Pa đệ nhất món”.

Rau mầm đá có lợi ích gì đối với sức khoẻ

Rau mầm đá nhìn từ xa rất bắt mắt giống bông hoa.

- Tốt cho hệ tiêu hóa

Loại rau này khá hiếm và chứa nhiều chất dinh dưỡng cho sức khoẻ.Trong rau mầm đá có chứa nhiều enzyme tiêu hóa và men kích thích, ngoài ra còn chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất khác nhau. Đặc biệt những chất này đều vô cùng cần thiết và tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện dạ dày và đường ruột, ngăn chặn một số chứng bệnh về đường tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, khó tiêu, hội chứng kích thích đường ruột...

- Tăng cường sức đề kháng

Trong rau mầm đá có chứa hàm lượng khá lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa mà rau mầm đá có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do. Những gốc tự do này có thể phá hủy tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể và gây ra một số bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư... Rau mầm đá cũng có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Hình thù của rau mầm đá gần giống với cải ngồng nhưng to hơn, các nhánh của rau tủa ra với hình tháp nhọn, tươi non mơn mởn. Cái tên mầm đá có lẽ bắt nguồn từ hình dáng khá cứng nhắc, không nhiều lá của rau.

- Phòng chống ung thư

Không đơn thuần chỉ là một loại rau ngon bổ dưỡng thông thường, rau cải mầm đá còn mang đến công dụng phòng chống ung thư bởi trong rau mầm đá có chứa chất men tự nhiên, giúp cơ thể sản sinh ra các chất tự nhiên giúp nâng cao sức đề kháng.

Ngoài ra, rau mầm đá cũng có tác dụng phòng chống các bệnh về tim mạch, ung thư, tiểu đường và một số bệnh mãn tính khác, giúp làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể, tăng cường sức đề kháng và sức khỏe nói chung.

- Tốt cho sức khỏe xương khớp

Nhiều người săn lùng mầm bởi biết rõ loại rau này có chứa nhiều canxi, kali và các khoáng chất cần thiết khác, tất cả đều giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp hiệu quả, ngăn ngừa loãng xương, gãy xương và các bệnh liên quan đến xương khớp. Trong dân gian, rau mầm đá được sử dụng như một loại rau quý để chữa đau nhức xương khớp, mỏi chân tay...

- Chống lão hóa hiệu quả

Nhờ lượng viamin C và vitamin E dồi dào có trong rau mầm đá rất hữu ích cho da, giúp cải thiện các vấn đề về da như nám, sạm, mụn mủ, giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.

Món ngon từ rau mầm đá, không phải ai cũng biết

Rau mầm đá luộc.

Rau mầm đá luộc

Để luộc loại rau này xanh giòn chúng ta cần lưu ý sau khi nồi nước sôi bùng lên, bạn thả rau vào. Vì rau rất nhanh chín nên sau khoảng 30 giây là bạn có thể vớt ra.

Rau mầm đá luộc chấm kèm rau mầm đá luộc với muối vừng lạc, hoặc dùng kèm với nước mắm tỏi ớt, nước mắm dầm trứng gà luộc cũng rất ngon.

Rau mầm đá xào mỡ

Rau mầm đá xào chung với mỡ lợn trên lửa củi pơmu rất thơm ngon. Không như cái tên mầm đá thô cứng, loại rau này khi ăn rất mềm. Do đó, cần biết cách sơ chế rau mầm đá và hết sức lưu ý khi chế biến. Chỉ cần sơ sẩy vài giây khi nấu thì rau sẽ bị nhũn.

Rau mầm đá xào thịt

Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần thái vát rau mầm đá rồi xào chung với thịt là được. Bạn có thể làm món rau mầm đá xào tỏi, rau mầm đá xào thịt bò, thịt trâu, thịt lợn đều được. Cách làm rau mầm đá ngon đó là người nấu chỉ cần tuân thủ theo lối ăn “sần sật, giòn giòn chín tới”.

Theo đó, khi xào rau bạn cần chú ý giữ lửa phải vừa, tay đảo nhanh và liên tục. Nên xào với mỡ lợn để có hương vị món ăn ngon hơn, miếng cải xanh non bóng mỡ, ngọt lịm, ăn không ngấy ngán, càng ăn càng thích thú.

Cách làm món rau mầm đá xào thịt bò:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Rau mầm đá

- 300g thịt bò thăn- Gừng, tỏi tươi, hành lá

- Gia vị: mắm, hạt nêm, dầu hào,…

Cách chế biến:

Bước 1: Làm sạch thịt bò và thái miếng mỏng. Ướp đầy đủ với gia vị mắm, hạt tiêu, tỏi băm nhỏ, gừng tươi,…

Bước 2:Thái rau mầm đá thành miếng mỏng vừa ăn.

Bước 3: Cho dầu ăn vào chảo và phi thơm tỏi băm rồi cho thịt bò vào xào tái rồi múc ra bát để riêng.

Bước 4: Giữ nguyên chảo đó, cho ray mầm đá vào xào nhanh. Khi xào gần chín thì cho thịt bò vào đảo cùng. Nêm gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]