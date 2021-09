Khuyến cáo "rửa rau không nên ngâm trong nước muối" khiến nhiều bà nội trợ ngỡ ngàng

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

"Chúng ta không nên ngâm rau trong nước muối vì những chất tan trong nước thì dễ tan trong nước ngọt hơn là nước muối. Nước muối nồng độ càng cao thì các hóa chất càng khó tan".

Rửa rau xong ngâm muối trước khi chế biến khoảng 15-30 phút là thói quen của rất nhiều bà nội trợ. Không những dùng muối trong rau quả, mà nhiều người còn dùng muối để rửa thịt, rửa cá trước khi chế biến. Họ cho rằng, muối biển là một trong những chất sát khuẩn tự nhiên cực mạnh, có thể loại bỏ hóa chất, sâu bệnh và khử mùi thực phẩm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, ngâm rau quả với nước muối không có tác dụng loại bỏ hóa chất, thậm chí gây phản tác dụng.

Rửa rau ngâm nước muối để loại bỏ hóa chất chỉ là kinh nghiệm dân gian. Ảnh minh họa

Khẳng định về điều này, PGS.TS Trần Hồng Côn (giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho rằng, ngâm rau củ quả với nước muối để sạch hơn chỉ là kinh nghiệm dân gian.

"Cho đến hiện tại cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định nước muối có thể diệt được trứng giun sán, vi khuẩn... chứ đừng nói đến việc loại bỏ hóa chất ra khỏi rau củ quả như nhiều người đang nghĩ", chuyên gia khẳng định.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), hành động ngâm rau củ quả với nước muối chỉ có tác dụng gây ức chế hoặc diệt vi khuẩn một cách chừng mực chứ không phải cứ cho vào nước muối là tự động hóa chất độc hại trong thực phẩm sẽ bị loại bỏ.

"Đối với những loại rau củ quả hay bất cứ thực phẩm nào bị nhiễm hóa chất thuốc trừ sâu thì việc ngâm nước muối không có tác dụng gì. Chưa kể, việc ngâm rau củ quả với nước muối quá lâu có thể gây mất chất, rau bị dập nát, khi nấu lên rau bị mất độ ngon. "Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau củ quả được ngâm rửa kiểu này sẽ bị hao hụt đáng tiếc. Ngoài ra, hành động ngâm rau củ trong nước quá lâu còn gây hại cho sức khỏe, chất bẩn có nguy cơ thẩm thấu ngược lại", ông Thịnh khẳng định.

TS Từ Ngữ (Tổng Thư ký hội Dinh dưỡng Việt Nam) cho biết thêm, việc lạm dụng ngâm rau củ quả trong nước muối có nồng độ cao sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu khiến rau quả bị nhiễm mặn. Nghiễm nhiên, bạn bỗng ăn mặn hơn dù bản thân không hề muốn thế. Điều này tạo ra gánh nặng cho thận, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Rửa rau quả sao cho đúng cách, an toàn cho sức khỏe

Theo phân tích thì mỗi loại sẽ có nguy cơ nhiễm bẩn, ô nhiễm khác nhau nên khi rửa cần phân loại để làm sạch an toàn nhất.

Ngâm rau trong nước sạch trước khi chế biến sẽ hạn chế được lượng muối đưa vào cơ thể. Ảnh minh họa

Đối với rau ăn lá: Đây là loại thực phẩm được xếp vào dạng ô nhiễm nhiều nhất và nguy cơ mang mầm bệnh tả cao do chứa nhiều vi khuẩn E.Coli và Salmonella từ việc tưới phân tươi trực tiếp lên lá. Vì thế, khi mua về, nên nhặt sạch rau, ngâm qua nước và bắt đầu rửa từng lá dưới vòi nước để loại bỏ trứng giun, vi khuẩn gây bệnh và dư lượng hóa chất trừ sâu còn bám trên lá rau. Sau đó bạn có thể ngâm rau trong nước trong khoảng 5 phút để làm sạch rồi mới mang đi chế biến.

Đối với củ quả: Khi mua về, bạn nên rửa sạch, gọt vỏ và rửa lại lần nữa. Cách này hạn chế các chất bẩn dính ngoài vỏ củ vào phần thịt củ đã gọt. Nếu muốn bảo quản rau trong tủ lạnh, bạn có thể rửa sạch củ quả, dưới vòi nước sau đó dùng khăn lau khô rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Đối với rau cho hoa: Như hoa thiên lý, hoa bí, hoa mướp, hoa chuối, điên điển… được xem là khá an toàn do thường ở trên cao và ít nguy cơ bị phun hóa chất. Bạn chỉ cần rửa hoa sạch dưới vòi nước là đảm bảo an toàn. Nếu cẩn thận, bạn cũng có thể ngâm với nước sạch khoảng 5 phút trước khi chế biến.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/bat-ngo-truoc-khuyen-cao-rua-rau-khong-nen-ngam-trong-nuoc-muoi-khien-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/bat-ngo-truoc-khuyen-cao-rua-rau-khong-nen-ngam-trong-nuoc-muoi-khien-nhieu-ba-noi-tro-ngo-ngang-cach-an-toan-van-la-cach-don-gian-nhat-20210923155431555.htm