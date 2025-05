Dòng người trang nghiêm chiêm bái Xá lợi trái tim bồ tát Thích Quảng Đức

Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức hiện đang được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự - số 244 đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.10.

Sự kiện chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức - một điểm nhấn quan trọng trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, dòng người lặng lẽ tiến bước, trên gương mặt mỗi người đều ánh lên vẻ thành kính và trang nghiêm.

Tay chắp trước ngực, nhiều người không giấu được sự xúc động khi nghĩ đến giây phút được tận mắt chiêm ngưỡng một bảo vật thiêng liêng.

Sự kiện này thu hút hàng chục ngàn Tăng Ni, Phật tử và người dân từ khắp nơi đến để bày tỏ lòng thành kính tinh thần từ bi, bất khuất vì đạo pháp và dân tộc.

Sáng sớm ngày 7/5, khuôn viên Việt Nam Quốc Tự đã trở nên nhộn nhịp và trang nghiêm hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người dân và phật tử từ khắp nơi đã đổ về đây, kiên nhẫn xếp thành hàng dài để chờ đợi cơ hội được chiêm bái Xá lợi Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Hàng đoàn người tập trung trước cổng Việt Nam Quốc tự chờ đến giờ mở cổng vào chiêm bái.

Đây là lần đầu tiên xá lợi trái tim của Bồ tát được đưa ra để công chúng và Phật tử chiêm bái vớii lòng thành kính ngưỡng.

Không gian trang nghiêm của chánh điện, Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí trang trọng, tôi cảm nhận như tỏa ra một vầng hào quang linh thiêng.

Bà Nguyễn Thị Lan, một Phật tử từ Tây Ninh, đã có mặt tại chùa từ 5 giờ sáng. Bà chia sẻ với giọng xúc động: "Tôi đã nghe kể về Xá lợi Trái tim của Bồ tát từ rất lâu rồi. Hôm nay có cơ hội được đến đây chiêm bái, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Đúng 7 giờ 30, khu vực checkin thủ tục mở cửa đón nhận người dân đến các khu vực đăng ký chờ đến lượt vào chiêm bái.

Không gian khu vực làm thủ tục được bố trí khoa học, tránh gây ùn tắc, chen lấn…

Vì lí do an toàn, mọi người đều được kiểm tra an ninh trước khi tiến vào sảnh.

Không chỉ có người dân địa phương, sự kiện chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức còn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Vị khách đến từ Campuchia, ông Sokunthea, cũng không giấu được sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc của mình: "Tôi đã nghe nhiều về Bồ tát Thích Quảng Đức và sự hy sinh cao cả của Ngài. Hôm nay, được tận mắt chiêm bái Xá lợi Trái tim của Ngài.

Tôi cảm thấy như được kết nối với một nguồn năng lượng thiêng liêng. Hành động của Bồ tát không chỉ có ý nghĩa đối với Phật giáo Việt Nam mà còn là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta về tinh thần dũng cảm và lòng từ bi vô bờ bến.

Hình ảnh này đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là những phật tử trong và ngoài nước.

Điều này minh chứng cho tinh thần tự nguyện hiến thân vì đạo pháp và hòa bình của Bồ tát Thích Quảng Đức, chị Thanh Thảo nhà ở Q.11 chia sẻ.

Triển lãm hình ảnh Bồ tát tự thiêu vì hòa bình trưng bày tại sảnh đón đã gây ấn tượng mạnh mẽ và khắc sâu trong tâm trí tôi. Đây là một biểu tượng cao đẹp cho lòng từ bi và tinh thần yêu chuộng hòa bình của Phật giáo Việt Nam.

Khoảng 11 giờ trưa, số lượng người dân và du khách đổ về càng đông, tụ tập trước cổng chùa chờ đến lượt vào hiêm bái.

Đến trưa ngày 7/5, dòng người đổ về Việt Nam Quốc Tự vẫn không ngừng. Sự thành kính và lòng ngưỡng mộ của người dân, phật tử đối với Bồ tát Thích Quảng Đức đã tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và xúc động, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tinh thần Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam.

Trong cái nắng nóng oi bức tháng Năm, dòng người nghiêm trang xếp hàng dài vòng quanh sân chùa.

Khu vực nhà chờ ngày càng đông đúc, mọi người kiên nhẫn chờ đến lượt.

Hòa trong dòng người chờ đợi, rất nhiều đoàn chiêm bái đến từ các tỉnh thành lân cận.

“Chiêm bái Xá lợi của Ngài, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ. Đây là một trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa”, chị Thu Hương vui vẻ cho hay.

Việc tôn trí Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc tự dịp Đại lễ Vesak không chỉ là một hoạt động tâm linh quan trọng mà còn là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng từ bi và tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Bồ tát Thích Quảng Đức, người đã vị pháp thiêu thân vào ngày 11/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, Q.3), để lại xá lợi trái tim bất diệt, là biểu tượng của tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Chương trình chiêm bái chính thức bắt đầu từ 14h ngày 6/5 và kéo dài đến hết ngày 10/5/2025 (tức ngày 9 đến 13 tháng 4 âm lịch). Sau thời gian này, xá lợi trái tim sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.