Chế độ ăn kiêng cực khắc nghiệt của "Harry Potter" để vào vai diễn thành công

Ngoài Harry Potter, Daniel Radcliffe còn góp mặt vào nhiều bộ phim thành công khác như Now You See Me 2, Horns, Jungle, Victor Frankenstein,…

Daniel Radcliffe cao 1m56, thân hình gầy và khung người nhỏ. Anh không tuân thủ theo chế độ ăn kiêng đặc biệt, thường ăn rất nhiều protein với carbs và chất xơ. Tuy nhiên, “Harry Potter” thường dành 1 buổi trong tuần để ăn những món mình thích, không ăn nhiều trái cây và rau củ. Ngoài ra, Daniel Radcliffe kết hợp với chạy bộ để duy trì được thân hình săn chắc.

Daniel Radcliffe chỉ ăn một quả trứng luộc mỗi ngày để giảm cân và vào vai một người đi bộ bị lạc trong phim Jungle

Jungle là tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Jungle: A Harrowing True Story of Survival do Yossi Ghinsberg viết, nhằm tái hiện lại hành trình sống còn trong 3 tuần lạc giữa rừng sâu của mình.

Trong bộ phim này, nam diễn viên vào vai Yossi Ghinsburg, sống sót nhờ 2 quả trứng sống mỗi ngày - được lấy từ ổ gà khi chiến đấu trong rừng nhiệt đới Bolivia với tư cách là một nhà thám hiểm. Anh mất tích trong 3 tuần và bị nhiễm trùng, bệnh tật, bàn chân của anh ấy biến thành những tảng thịt đầy máu khi lê bước đi. Ký sinh trùng chui vào da qua những vết thương hở.

Daniel Radcliffe đã bỏ đói chính mình, mặc dù đạo diễn nói không cần làm vậy vì thân hình của nam diễn viên đã khá gầy và phù hợp. Tuy nhiên, để nhập tâm hơn vào nhân vật, Daniel Radcliffe đã lựa chọn chỉ ăn 1 quả trứng mỗi ngày. Anh không muốn ăn no nê và giả vờ chết đói trong rừng.

Bộ phim quay trong vòng 3 tháng, vì không quay liên tục nên anh Daniel phải ăn kiêng 2 lần, mỗi lần diễn ra trong vòng 4 tuần.

Đạo diễn cho biết, có những kỹ thuật khiến người ta trông gầy đi nhưng Daniel Radcliffe không muốn điều đó. Anh ấy đã giảm khoảng 6,4 kg khi vào vai diễn với chế độ ăn cực kỳ khắc nghiệt này.

