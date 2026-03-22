Hâm lại thức ăn thừa: Làm sao để an toàn mà vẫn ngon như mới?

Vì sao cần hâm nóng đúng cách?

Thực phẩm sau khi bảo quản trong tủ lạnh vẫn có khả năng phát sinh vi khuẩn nếu nhiệt độ không được kiểm soát tốt. Việc hâm nóng ở mức nhiệt chưa đủ cao có thể không tiêu diệt hết vi sinh vật, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hâm nóng đúng cách không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn hạn chế thất thoát dinh dưỡng, giữ được mùi vị gần với ban đầu của món ăn.

Các cách hâm nóng phổ biến

Lò vi sóng: Đây là phương pháp nhanh và tiện lợi. Nên sử dụng hộp chuyên dụng, đậy kín hoặc che phủ thực phẩm để tránh bị khô. Chia nhỏ khẩu phần và hâm trong thời gian ngắn để nhiệt lan tỏa đều.

Hâm nóng thức ăn thừa đúng cách là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Bếp gas hoặc bếp từ: Phù hợp với các món canh, súp hoặc món xào. Khi hâm, nên để lửa vừa, đảo đều để thực phẩm nóng đều. Với món khô, có thể thêm một ít nước hoặc dầu để tránh cháy và giữ độ ẩm.

Nồi chiên không dầu: Lý tưởng cho các món chiên như gà rán, khoai tây chiên. Cài đặt nhiệt độ khoảng 150-160°C trong vài phút để món ăn nóng lại và giữ được độ giòn.

Lưu ý với từng nhóm thực phẩm

Thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, trứng): Cần hâm nóng kỹ, nhiệt độ nên đạt trên 75°C để đảm bảo diệt khuẩn. Tránh hâm đi hâm lại nhiều lần vì dễ làm giảm chất lượng và tăng nguy cơ mất an toàn.

Cơm và món tinh bột: Nên thêm một chút nước hoặc đậy kín khi hâm để tránh bị khô, cứng.

Canh, súp và món nước: Cần đun sôi lại ít nhất một phút để đảm bảo nhiệt lan tỏa đều và tiêu diệt vi khuẩn.

Những sai lầm cần tránh

Việc hâm nóng nhiều lần không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, chỉ nên hâm lượng vừa đủ dùng.

Ngoài ra, khi sử dụng lò vi sóng, cần chọn đúng dụng cụ. Hộp kim loại hoặc nhựa không chịu nhiệt có thể gây nguy hiểm. Tốt nhất nên dùng hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chuyên dụng có ghi rõ dùng được trong lò vi sóng.