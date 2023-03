Đại kỵ khi ăn cà chua, biết mà tránh để khỏi "nuôi lớn" mầm bệnh

Ăn cà chua xanh: Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố "alkaloid" nếu tiêu thụ sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Thường xuyên ăn cà chua và dưa chuột cùng lúc: Dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo gây hại cho sức khoẻ. Khi cà chua chín, các chất độc hại trong cà chua có tên là "alkaloid" sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên thưởng thức.

Ăn cà chua đun quá kĩ: Nếu đun cà chua ở nhiệt độ cao quá lâu hoặc đun đi đun lại nhiều lần thì sẽ làm mất đi các vitamin và làm giảm giá trị dinh dưỡng có trong cà chua.

Ăn cà chua lúc đói: Cà chua chứa rất nhiều pectin và nhựa phenolic và các thành phần khác giống như trong quả hồng vàng. Nếu ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan, gây "căng thẳng" và làm khó cho dạ dày. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là sốc. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn cà chua lúc đang đói.

Ăn cà chua khi đói bụng: Ăn cà chua trước bữa ăn có thể làm tăng axit dạ dày, và sẽ gây ra chứng ợ nóng, đau bụng và khó chịu khác. Vì vậy bạn nên ăn cà chua sau bữa ăn, bởi vì các acid trong dạ dày đã được pha trộn với thức ăn, do đó, nồng độ axit trong dạ dày sẽ giảm, nó sẽ giúp bạn tránh được những triệu chứng này.

Cà chua và khoai tây: Khoai tây đi vào dạ dày sẽ làm sản sinh một lượng lớn axit clohidric. Cà chua gặp axit có thể tạo ra một chất kết tủa không tan. Do đó, ăn cà chua và khoai tây cùng lúc có thể gây ra tình trạng khó tiêu.

Ăn cà chua nấu cùng gan lợn: Gan lợn có chứa đồng và sắt có thể oxy hóa vitamin C trong cà chua thành axit dehydroascorbic và làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn nói chung. Nếu muốn hấp thụ toàn bộ lượng vitamin C trong cà chua và đồng, sắt trong gan lợn, bạn không nên kết hợp hai nguyên liệu này với nhau.

