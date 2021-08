Cách nấu canh chua chay thanh đạm mà thơm ngon

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nếu muốn ăn chay trong dịp lễ Vu Lan, ngoài việc chuẩn bị các món xào, rán chay quen thuộc, bạn có thể nấu thêm món canh chua chay để bữa cơm thêm tròn vị.

Lễ Vu Lan thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm. Vào ngày này, nhiều người lựa chọn ăn chay với quan niệm ăn chay trong lễ Vu Lan thể hiện sự báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời cũng là để cầu bình an, hạnh phúc cho đấng sinh thành.

Mùa Vu Lan năm nay, bạn có thể nấu món canh chua chay thanh mát, hấp dẫn để thêm vào bữa cơm chay dành tặng ba mẹ, ông bà.

Nguyên liệu:

- 300 gr đậu hũ non

- 1/2 quả dứa

- 2 quả cà chua

- 200 gr nấm rơm

- 200 gr giá đỗ

- Me chín

- Hành củ tươi, hành lá, ớt tươi

-Gia vị: Đường, muối, hạt nêm

Cách chế biến:

- Đậu hũ non chần qua nước sôi cho sạch, cắt miếng vừa ăn.

- Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Nấm rơm rửa sạch, cắt làm đôi hoặc ba tùy kích cỡ. Hành củ bóc vỏ, bằm nhuyễn. Hành lá rửa sạch, xắt nhỏ. Giá rửa sạch, để ráo.

- Me lọc với nước sôi, bỏ phần bã me rồi cho nước me ra một bát riêng. Dứa cắt lát mỏng theo chiều của mắt dứa.

-Làm nóng 2 muỗng dầu ăn, cho hành băm vào phi thơm. Hành dậy mùi thì cho cà chua vào xào chín rồi cho dứa vào đảo đều. Cho nước me vào sau đó cho một lượng nước vừa đủ vào nồi canh, đun sôi.

- Tiếp theo cho dứa, đậu hũ, nấm rơm và giá vào rồi nêm muối, đường, hạt nêm cho vừa miệng. Canh sôi lại thì tắt bếp, cho ớt thái lát và hành lá vào là được.

