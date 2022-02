Cách làm cá trắm nướng riềng mẻ đậm đà, thơm lừng

Cá trắm nướng riềng mẻ không đòi hỏi nguyên liệu cầu kỳ nhưng có mùi vị rất thơm ngon. Lớp da cá giòn, thịt mềm, dậy mùi riềng khiến ai ăn một lần đều nhớ mãi.

Nguyên liệu:

- Cá trắm (cắt khúc hoặc lọc phi lê tùy thích): 900 gr

- 3 thìa canh mẻ

- 1 nhánh riềng bánh tẻ

- 1 nhánh nghệ tươi

- 3-4 cây sả

- Rau sống, dưa chuột, dứa, chuối xanh, giá đỗ...

- Dầu ăn hoặc mỡ lợn

- Bún rối

- Gia vị: Mắm tôm, nước mắm, muối, hạt nêm, đường, hạt tiêu, dầu hào

Cách chế biến:

- Cá trắm làm sạch, chà xát chanh và muối hạt để khử tanh, rửa sạch, thấm khô.

- Lấy 3 thìa canh mẻ lọc qua rây. Riềng, sả rửa sạch, cắt rồi xay nhỏ. Nghệ giã rồi thêm chút nước cốt chanh để lên màu vàng tươi rồi lọc lấy nước.

- Cho cá vào âu to, cho riềng sả xay, nước cốt nghệ, mẻ vào. Thêm 1 thìa canh mắm tôm, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh dầu ăn (mỡ lợn), 2 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê muối (bột canh), 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê hạt tiêu. Dùng tay đã đeo găng trộn đều gia vị khắp mặt cá và ướp ít nhất 1 tiếng. Nếu có thời gian, bọc màng bọc thực phẩm để tủ lạnh ướp 2-3 tiếng đồng hồ thịt cá sẽ thấm gia vị hơn.

- Rau sống sơ chế sạch, để ráo. Các loại củ quả (dưa chuột, dứa, cà rốt, chuối xanh) gọt vỏ, ngâm nước muối loãng, rửa sạch, thái sợi dài.

- Nướng cá bằng than hoa, lò nướng hay nồi chiên không dầu đều được, nhưng cá nướng với than hoa vẫn thơm và ngon nhất.

Cách nướng cá bằng than hoa: Dùng cọ phết một lớp dầu ăn lên vỉ để khi nướng cá không bị dính chặt vào vỉ. Lần lượt xếp cá lên vỉ, không nên xếp quá nhiều sẽ khiến cá không chín đều. Dùng dây thép nhỏ nẹp chặt hai bên mép vỉ để khi nướng cá, vỉ không bị bung ra.

Sau khi đã chuẩn bị xong bếp than hoa, xếp vỉ lên trên bếp rồi nướng. Trong quá trình nướng, thỉnh thoảng phết ít dầu ăn lên trên mặt cá để cá không bị cháy.

Lưu ý, khi nướng bếp than, nên để cá cách mặt than khoảng 35cm để tránh bụi. Không nên để than tập trung vào giữa bếp, như vậy sẽ làm cá cháy, vì thế chỉ nên xếp than xung quanh bếp, còn ở giữa để một lớp mỏng, nhiệt độ của than ở xung quanh vẫn đủ làm cá ở giữa chín. Bên cạnh đó, chỉ nên dùng một chiếc quạt gió nhỏ để thổi than.

Nướng từ từ để cá có thể chín đều từ trong ra ngoài. Cứ 2-3 phút lại lật cá một lần để các mặt chín vàng đều.

- Khi cá chín, nhẹ nhàng dỡ cá ra khỏi vỉ, xếp lên đĩa. Trình bày cá nướng cùng các loại rau sống, khế chua, chuối xanh, dưa chuột, dứa... Khi ăn, đặt bánh tráng lên mặt phẳng rồi thêm rau sống, củ quả và gắp miếng cá nhỏ, thêm chút bún rồi cuộn lại chấm với tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt.

Thành phẩm:

Cá trắm nướng riềng mẻ có màu sắc bắt mắt, thịt cá mềm ẩm lại đậm đà mùi hương cay nồng của riềng, nghệ và vị chua lạ miệng của cơm mẻ.

