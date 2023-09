Bất ngờ món ăn dân dã Tăng Thanh Hà khoe làm trong ngày nghỉ lễ, từng là món ăn "tiến vua" nhưng chỉ cần sơ xuất nhỏ sẽ nguy hại khôn lường

Dịp nghỉ lễ, Tăng Thanh Hà ít khi đi du lịch mà thường dành phần lớn thời gian để ở nhà với gia đình, tụ tập bạn bè. Cô vào bếp trổ tài nội trợ, chế biến nhiều món ăn hấp dẫn thết đãi chồng con. Một trong những món ăn được cô chế biến cho gia đình trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay đó món cơm hến.

Thuở xưa, cơm hến vốn dĩ là món ăn dân dã nhà nghèo, trước khi trở thành đặc sản dâng các vị vua triều Nguyễn. Còn ngày nay, cơm hến đã trở thành món ăn đặc sản nức tiếng của đất cố đô Huế.

Món cơm hến Tăng Thanh Hà trổ tài trong dịp nghỉ lễ

Theo người dân xứ Huế kể lại, cơm hến có nguồn gốc từ hơn 200 năm trước. Cơm hến bắt nguồn từ gia đình nghèo khó của người đàn bà họ Huỳnh chẳng bắt được chút tôm cá nào, nên đành ăn cơm nguội với hến. Nhờ cái lần "ăn cho qua bữa" của gia đình ấy, tiếng lành đồn xa, cơm hến trở thành món ăn người dân Huế yêu thích.

Dưới thời vua Thành Thái, bà Nguyễn Thị Thẹp dùng hến thu hoạch ở cồn Hến chế biến thành món cơm dân dã dâng lên vua. Sau khi thưởng thức, nhà vua bị ấn tượng bởi hương vị của món ăn này. Từ đó, cơm hến Cồn Hến thành phẩm vật cung đình mỗi dịp lễ, Tết.

Công dụng tuyệt vời của hến với sức khỏe

Hến là những thực phẩm dễ chế biến thành các món ăn thanh mát, bổ dưỡng. Trong hến và trai nhiền chung rất giàu sắt, selen, magiê, canxi, vitamin B12, axit béo… Ăn hến đúng cách sẽ giúp:

Tăng cường sinh lý cho nam giới

Các nhà khoa học cho biết, hoạt động của cơ quan sinh dục bị giảm là do trong cơ thể thiếu kẽm, khi đó không nên uống thuốc mà chỉ nên dùng thực phẩm để bổ sung lượng kẽm bị thiếu hụt. Trong hến chứa rất nhiều kẽm, do vậy ăn hến thường xuyên sẽ giúp đời sống tình dục của bạn được cải thiện đáng kể.

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Phụ nữ có thai, người trong độ tuổi lao động nên ăn hến để bồi bổ cơ thể vì trong hến có rất nhiều protein, mỡ, đường, muối vô cơ, vitamin A, vitamin B2, i-ốt…

Tốt cho người bị đái tháo đường

Hến có tác dụng thanh nhiệt, no lâu, ít chất bột, là lựa chọn hàng đầu cho những người mắc bệnh đái đường.

Tốt cho người bị bướu cổ

Hến có hàm lượng i-ốt cao, nên những người có bệnh bướu cổ do suy tuyến giáp rất nên dùng. Tuy nhiên, do thịt hến non mềm, lượng i ốt lại dễ bị phân hủy nên cần nhớ không được luộc lâu.

Hỗ trợ người thiếu máu

Hến là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin B12 và sắt, rất tốt cho những người bị thiếu máu.

Tốt cho người bị tim mạch

Hến ít chất béo, ít cholesterol và nhiều axit béo Omega-3 nên đây cũng là món ăn rất tốt cho những người có bệnh tim mạch.

4 lưu ý nhất định phải tránh khi ăn hến

Mặc dù nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mua trai hến được nuôi hoặc đánh bắt ở những vùng ô nhiễm thì không tốt cho sức khỏe.

Gây dị ứng

Hến có thể gây dị ứng đối với những người mẫn cảm với protein trong các loại thủy sản. Vậy nên, những người có cơ thể mẫn cảm nên cân nhắc kĩ trước khi thưởng thức loại thực phẩm này.

Nhiễm virus, vi khuẩn

Đôi khi, trong hến có chứa adonovirus, loại virus này làm tăng nguy cơ mắc các chứng viêm nhiễm ở con người. Adenovirus có thể gây ra các chứng bệnh ở hệ tiêu hóa và hệ hô hấp như tiêu chảy, phát ban và viêm phổi.

Nguy cơ nhiễm độc kim loại

Theo một nghiên cứu cho biết hến cũng có thể bị nhiễm các chất kim loại nặng từ nước như thủy ngân, catmi và chì, khi con người ăn phải những con hến bị nhiễm độc, con người cũng sẽ bị nhiễm độc kim loại gây ra những tổn thương về hệ thần kinh và thậm chí gây ra khuyết tật ở thai nhi.

Gây nghiêm trọng ở người bị gout

Chắc chắn hơn ai hết, những bệnh nhân mắc bệnh gout đã được bác sĩ của mình khuyến cáo về việc ăn trai và các loại thủy hải sản có 2 mảnh vỏ tương tự có thể khiến cho tình trạng bệnh lí của họ trở nên tồi tệ hơn, bởi lẽ trong 100g thịt trai có chứa một lượng lớn lên tới 147mg purines. Purines có thể khiến lượng axit uric trong máu của các bệnh nhân mắc chứng bệnh này tăng lên nhanh chóng, kéo theo đó là các cơn đau do sưng tấy dữ dội ở các khớp xương.

2 nhóm thực phẩm không nên ăn cùng với hến

Không ăn hến cùng thực phẩm giàu vitamin C

Nếu như ăn trai, hến, ngao xong, bạn cũng không nên ăn uống với các thực phẩm giàu vitamin C vì dễ gây ngộ độc.

Bởi vì trong trai, hến thường chứa hàm lượng lớn asen pentavenlent. Chất này tuy không gây hại cho cơ thể. Song nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C thì lại gây hại cho sức khỏe.

Không nên ăn hến, uống bia

Khi ăn trai, hến, ngao nhiều quý ông thường thích sử dụng bia. Tuy nhiên, bạn không nên uống kèm cùng bia.

Lý do vì, điều này sẽ làm tăng tốc hình thành axit uric dư thừa tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm... dẫn tới mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, rất hại cho sức khỏe.

5 lưu ý khi sử dụng hến tốt nhất cho sức khỏe

- Khi mua trai hến, bạn nên chú ý liệu chúng có còn sống hay không? Cách tốt nhất để kiểm tra là trạm ngón tay vào vỏ chúng, nếu còn sống, chắc chắn vỏ sẽ từ từ khép lại.

- Bạn cũng nên chú ý đến mùi của hến, nếu tươi ngon thì thường không có mùi quá nồng nặc, hoặc quá tanh.

- Không nên chọn các con có vỏ bị sứt sát, vỡ, dập, nát, bởi vì những con như vậy dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn thủy hải sản không tốt cho sức khỏe.

- Không mua hến được đánh bắt ở một số khu vực có các nhà máy công nghiệp, có nguồn nước bị ô nhiễm thường không tốt cho sức khỏe.

- Ngoài ra, không nên mua hến đã đông lạnh hoặc đóng trong túi nilon vì chúng thường có thể không còn được tươi ngon, hoặc đã được xử lí qua hóa chất.

