Bảo quản và rã đông thịt bò theo kiểu mới, để qua cả Tết đến tận 1 tháng vẫn đỏ tươi như mới

Thứ Năm, ngày 06/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Với cách bảo quản và rã đông này, thịt bò luôn đỏ, không bị thâm đen, thịt lúc nào cũng tươi ngon dù để trong ngăn mát vài ngày.

Thịt bò là món ăn bổ dưỡng và dễ chế biến. Đặc biệt trong dịp Tết, chị em thường mua nhiều thịt bò để chế biến các món cỗ. Do đó, nếu lỡ tay mua thịt bò về ăn không hết mà chị em lại không biết cách bảo quản thì chỉ một, hai ngày sau thịt bò sẽ không còn ngon nữa.

Trên diễn đàn ẩm thực, một thành viên đã chia sẻ với chị em cách để bảo quản và rã đông thịt bò đúng cách để thịt luôn tươi và ngon.

Cách bảo quản thịt bò này có thể giúp giữ thịt bò tươi ngon cả tháng.

Dùng giấy ăn để nước thịt bò thấm vào giấy

Bước 1:

Cho thịt bò lên một mảnh giấy ăn rồi dùng mảnh giấy ăn khác đặt lên trên. Tiếp theo, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống để lượng nước còn đọng trên thịt bò thấm vào giấy.

Bước 2:

Cho thịt bò lên màng bọc thực phẩm và dùng dầu ăn hoặc dầu ô liu thoa đều lên thịt bò. Dầu ăn có tác dụng duy trì độ ẩm cho thịt bò, hạn chế thịt bò bị cứng trong quá trình bảo quản.

Bọc thịt bò bằng giấy ăn

Bước 3:

Bọc thịt bò lại bằng màng thực phẩm.

Rồi gói bằng màng bọc thực phẩm

Bước 4:

Cho từng gói thịt bò vào túi khóa kín lại rồi cất vào tủ lạnh. Nếu cho vào ngăn mát thì có thể bảo quản trong 3 - 5 ngày. Còn nếu muốn bảo quản lâu hơn thì cho vào ngăn đá, thịt bò sẽ vẫn còn tươi ngon sau 30 ngày.

Thịt bò tươi ngon do được bảo quản và rã đông đúng cách

Lưu ý: Đối với miếng thịt bò tươi vừa mua về mà muốn cho vào tủ lạnh thì bạn không nên rửa qua nước vì phần nước bám lại sẽ bị đông đá làm thịt bị nhão và không ngon.

Thịt bò muốn để vào ngăn đá cần bọc kín trong nhiều lớp túi nilon. Điều này vừa giúp ngăn mùi "hôi" đặc trưng của bò ám sang các thực phẩm khác vừa tăng hiệu quả bảo quản.

Nên để bò nguyên tảng to khi bảo quản để có thể giữ được lâu hơn. Nhiệt độ thích hợp nhất để bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh là 2 độ C còn ở ngăn đá là -25 độ C.

Khi cần rã đông, chị em chỉ cần đưa thịt xuống ngăn mát tủ lạnh. Cách làm như vậy luôn giúp thịt bò đỏ, không bị thâm đen, thịt lúc nào cũng tươi ngon dù để trong ngăn mát vài ngày.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/bao-quan-va-ra-dong-thit-bo-theo-kieu-moi-de-qua-ca-tet-den-tan-1-thang-v...Nguồn: https://giadinh.net.vn/bao-quan-va-ra-dong-thit-bo-theo-kieu-moi-de-qua-ca-tet-den-tan-1-thang-van-do-tuoi-nhu-moi-duoc-mua-ve-172220105165234152.htm