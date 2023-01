Ăn thịt gà ngày Tết cần tránh những điều này nếu không muốn bị tăng cân mất kiểm soát

Theo viện dinh dưỡng Quốc gia, thịt gà thuộc nhóm thịt trắng với thành phần chủ yếu là protein, lipit, khoáng can-xi, phốt pho, sắt, albumin... Đặc biệt, các vitamin như A, B1, B2, C, E trong thịt gà còn nhiều hơn so với các loại thịt đỏ khác.

Theo cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá protein là một phần quan trọng cho một chế độ ăn uống lành mạnh, và khuyến nghị một người trưởng thành ăn khoảng 50 gram protein là đủ. Không nên ăn quá nhiều vì thịt gà cung cấp nhiều protein, dễ khiến cơ thể tích trữ khá nhiều chất béo. Nếu không được kiểm soát cơ thể sẽ tăng cân, lượng lipid trong máu tăng lên, đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh máu nhiễm mỡ và bệnh tim mạch.

Đặc biệt với những món gà quay, gà rán, cholesterol trong da gà sẽ bị oxy hóa, tạo thành hợp chất rất nguy hại đối với sức khỏe, nếu nhiệt độ quá cao còn có thể sinh ra chất gây ung thư.

Các chuyên gia lưu ý, ăn thịt gà cần tránh 3 bộ phận dưới đây:

Nội tạng

Nhìn chung, nội tạng của bất kỳ loài gia súc gia cầm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trong đó, gan gà chứa mầm bệnh tật, tích lũy nhiều kim loại nặng. Mề gà là nơi nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol trong nội tạng gà rất cao. Đây cũng là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus.

Đầu gà, cổ gà và da gà

Mặc dù da gà ăn rất ngon nhưng nó lại không có lợi cho sức khỏe. Thông thường da gà chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cũng rất cao, đây cũng là nơi ở của nhiều loại vi khuẩn. Nhất là da ở cổ, một số tuyến bạch huyết giải độc đều tập trung ở lớp mỡ dưới da của cổ gà, trong những tuyến này có các độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong chăn nuôi còn lưu lại.

Phao câu

Phao câu là vị trí mọc lông đuôi của con gà, có thịt rất mềm và ngậy nên nhiều người rất thích ăn. Bộ phận này là nơi tập trung của tuyến dịch bạch huyết, vì đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh. Lâu dần, các chất độc đọng lại phần phao câu trở thành nơi chứa các loại virus, vi khuẩn là mầm bệnh.

Lưu ý, những món ăn "đại kỵ" với thịt gà, tốt nhất không kết hợp cùng nhau:

Xôi, cơm nếp

Cơm nếp, xôi gà là món "khoái khẩu" của nhiều người. Không chỉ trong gia đình mới có món này mà nhiều quán xôi gà rất đắt hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia, thịt gà ăn với cơm nếp sẽ dễ sinh ra bạch thốn trùng (sán sơ mít). Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sán làm tổ khi ăn quá nhiều.

Muối vừng và kinh giới

Thịt gà thuộc phong mộc về tạng can. Còn vừng vị ngọt có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết khu phong, kinh giới vị cay tính ấm phá kết khí (ngăn không cho phong khí tụ) hạ ứ huyết. Do vậy, khi kết hợp cùng nhau tất sẽ ảnh hưởng đến can phong sinh chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu não.

Tôm và cá chép

Sự kết hợp tôm, cá chép và thịt gà trong cùng một bữa cơm sẽ vô tình ăn cùng lúc sẽ khiến cơ thể dễ phát sinh chứng mụn nhọt hoặc mắc chứng trường ung (mọc ung trong ruột). Bởi 3 thực phẩm này đều thuộc tính ôn nên khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong - ngứa ngáy khắp người.

Thịt gà và rau răm

Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.

Bí quyết luộc gà ngon giòn, không bị nát - Để món luộc gà không bị nứt, sau khi làm sạch và sơ chế, cho gà vào nồi, thêm nước lạnh ngập gà rồi đặt lên bếp đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa để nước sôi từ từ. Đợi nồi gà luộc sôi khoảng 5 phút, bạn hạ nhỏ lửa hết cỡ và tiếp tục đun khoảng 5 phút rồi mới tắt bếp và đậy kín vung chừng 20 phút nữa. - Thông thường, thời gian luộc chín gà trung bình 30 phút, nhanh hơn có thể 20 phút, còn nếu muốn gà chín đều, vàng óng thì phải luộc ở mức lửa nhỏ khoảng chừng 45 phút. - Sau khi luộc gà xong, bạn thả ngay vào trong thau nước càng lạnh càng tốt để da gà săn lại và căng bóng, cách này cũng giúp da gà giòn.

