Mùa lạnh, người hay ăn rau cần nhất định phải biết điều này, 4 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn!

Các chọn rau cần an toàn cho sức khỏe Để không mua phải loại cần bẩn, nên tránh xa các loại rau cần có thân trắng nõn nà, phình to bất thường và ngó trắng đến mức 'non nớt' vì rau này đã được tưới phân (phân đạm, phân tươi, phân chuồng) quá mức cho phép. Hay những mớ rau cần đã sậm màu, cọng không đều và có nhiều rễ cũng nên tránh. Nếu ăn phải rau cần bẩn người tiêu dùng rất dễ mắc giun sán hoặc bị tiêu chảy. Người tiêu dùng chỉ nên chọn loại rau cần lá có màu xanh sáng, cọng rau non trắng, cuống và cả lá rau phải dày, cọng rau tròn và đều nhau, mớ rau có ít rễ.