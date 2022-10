Ai hay ăn trứng gà chần nhất định phải biết điều này nếu không muốn làm hại cơ thể

Trứng gà là món ăn bổ dưỡng, phổ biến của mọi gia đình. Ngoài những món như trứng luộc, trứng rán, trứng hấp... thì món gây nhiều tranh cãi nhất là món trứng chần. Đây là món ăn yêu thích và được xem là "bảo bối" của nhiều quý ông vì cho rằng nó sẽ tốt cho tinh trùng.

Thực chất, trứng gà chần gần như là trứng gà sống. Trứng gà chần là trứng được chế biến bằng cách nhúng trứng qua nước dùng đang sôi sao cho lòng trắng đông lại một chút rồi vớt ra ngay khi lòng đỏ của trứng vẫn chưa chín.

Ảnh minh họa

Mặc dù, không ít người cảm thấy trứng gà chần có mùi tanh, nhưng với những người khác, họ cảm thấy ăn trứng gà chần ngon hơn, ngọt hơn, có vị béo ngậy hơn so với trứng gà đã được chế biến chín. Hơn nữa, không hiếm người quan niệm rằng ăn trứng gà chần tốt hơn trứng gà chín, đặc biệt là với những người đàn ông, ăn trứng gà chần sẽ tăng khả năng "đàn ông".

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng chứng minh hàm lượng kẽm trong mỗi quả trứng gà có thể thúc đẩy tốc độ di chuyển của tinh trùng. Từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ở tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, thực tế chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh trứng gà sống mang lại nhiều lợi ích cho tinh trùng.

Trứng chần và trứng nấu chín, trứng nào tốt hơn?

Theo cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ước tính rằng khoảng 79.000 người mắc bệnh do thực phẩm và 30 người chết mỗi năm do ăn phải trứng sống bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Vi khuẩn Salmonella typhimurium và Salmonella enteritidis tồn tại ở trứng gà do: chế độ ăn của gà, vấn đề vệ sinh chuồng trại, tiêm chủng cho gà.

Hơn nữa, việc ăn hoặc uống trứng gà sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể nói chung. Cục An toàn thực phẩm Hoa Kỳ cảnh báo trứng sống có thể chứa vi khuẩn salmonella.

Ngoài ra, ăn trứng sống rất khó tiêu và khó hấp thu dinh dưỡng. Trứng sống chỉ mang lại 50 % protein cho cơ thể. Khi ăn trứng sống trong lòng trắng trứng sống còn có một chất gây cản trở cơ thể hấp thu biotin (vitamin H). Đây là một dưỡng chất không thể thiếu được trong quá trình sử dụng protein và đường - bột, cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể. Trứng sống gây ra tình trạng mất ngủ, rụng tóc nếu ăn trong một thời gian dài.

Thay vì ăn trứng sống, bạn nên lựa chọn ăn trứng chín. Ảnh minh họa

Chính vì thế, việc ăn trứng sống để tinh trùng khỏe hơn là rủi ro lớn dành cho bạn. Thay vì ăn trứng sống với nhiều rủi ro cho sức khỏe, bạn có thể lựa chọn ăn trứng chín.

Theo các chuyên gia y tế, nếu ăn trứng gà sống, tỷ lệ hấp thu và tiêu hóa chỉ được 40%; ở trứng luộc là 100%; trứng rán chín 98,5%; trứng rán già 81%; trứng ốp la 85%; trứng chưng 87,5%. Do đó tốt nhất nên ăn trứng luộc chín vừa tới bảo đảm được chất dinh dưỡng như protein, lipid, khoáng chất... mà các vitamin cũng ít mất đi.

4 nhóm người tuyệt đối không ăn trứng chần

- Phụ nữ mang thai: Trong một số trường hợp, vi khuẩn này có thể gây ra chuột rút tử cung ở phụ nữ mang thai, dẫn đến nguy cơ đẻ non hoặc thai chết lưu.

- Trẻ em, trẻ sơ sinh: Do hệ thống miễn dịch của trẻ chưa được hoàn thiện nên rất dễ bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

- Người cao tuổi: Có rất nhiều yếu tố khiến người già dễ mắc vi khuẩn này, ví dụ như tuổi già ảnh hưởng đến sự hoạt động của hệ thống tiêu hóa.

- Người có hệ miễn dịch yếu: Điển hình ở những người bị bệnh mãn tính như tiểu đường, HIV hoặc bị u ác tính đều không nên ăn trứng tái (hoặc sống).

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ai-hay-an-trung-ga-tran-nhat-dinh-phai-biet-dieu-nay-neu-khong-muon-lam-hai-co-the-172221014144355474.htm