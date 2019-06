9 loại rau củ kỳ lạ trên thế giới, chỉ nhìn thôi cũng đủ ngạc nhiên

Thứ Bảy, ngày 29/06/2019 12:00 PM (GMT+7)

Súp lơ xoắn ốc, măng tây biển, rau dương xỉ… là những loại rau củ không chỉ hiếm mà còn lạ.

1. Củ oca

Ban đầu loại củ này được trồng ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1800, củ oca đã được giới thiệu đến New Zealand và bây giờ được biết đến với tên gọi New Zealand yam. Loại củ này khá hiếm ở Bắc Mỹ nhưng ở Nam Mỹ nó khá phổ biến. Oca là một nguồn thực phẩm giàu vitamin C, sắt và kali.

2. Củ gấu tàu

Củ gấu tàu ban đầu nó được trồng ở Ai Cập thời cổ đại. Thời nay củ gấu tàu phổ biến ở Tây Ban Nha. Loại củ có thể được sử dụng để làm sữa hoặc món ăn chay rất ngon.

3. Súp lơ xoắn ốc

Đây là một giống súp lơ có nguồn gốc ở Ý. Súp lơ xoắn ốc hay còn gọi là romanesco rất giàu vitamin C.

4. Cây củ hạ

Cây củ hạ có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã sử dụng nó như một loại thuốc bổ rất tốt. Rễ này củ hạ cung cấp rất nhiều canxi, sắt và phốt pho.

5. Cây cúc vu

Cúc vu hay tên khoa học là sanchoke là một loại rau địa phương ở Bắc Mỹ. Nó có nồng độ tinh bột thấp và có thể được sử dụng thay thế khoai tây.

6. Măng tây biển

Samphire còn được gọi là măng tây biển vì nó phát triển ở những vùng phun muối gần đại dương. Đây là loại rau rất kiên cường, không nhiều cây có thể phát triển trong điều kiện đất tương tự. Loại rau này ăn ngon nhất khi dùng cùng cá.

7. Xương rồng tai thỏ

Nopales hay xương rồng tai thỏ là họ hàng của cây xương rồng. Nó có thể ăn được sau khi bóc hết gai. Xương rồng tai thỏ rất phổ biến ở Mexico.

8. Rong biển dulse

Dulse là loại rong biển mọc gắn tảo bẹ hoặc đá dưới nước biển. Loại rau này mọc ở bờ biển phía bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nó là một thực phẩm phổ biến ở Iceland trong nhiều thế kỷ. Rong biển dulse có thể được sử dụng để nấu súp, bánh mì và salad. Rong dulse rất giàu chất xơ, protein và iốt.

9. Rau dương xỉ non

Fiddleheads hay rau dương xỉ non là những lá non của cây dương xỉ chưa nở hết được dùng để làm món luộc hoặc làm salad. Loại rau này rất giàu axit béo Omega-3 và chất xơ. Hơn nữa, rau dương xỉ non còn chứa chất chống oxy hóa nhiều gấp hai lần so với quả việt quất.