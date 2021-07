4 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn măng cụt để tránh rước họa vào thân

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Măng cụt ngoài hương vị thơm ngon quyến rũ còn là loại quả có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, giống với nhiều loại quả khác, bạn không nên ăn quá nhiều măng cụt cùng một lúc.

Với vị chua ngọt, thanh mát, măng cụt là món ăn hấp dẫn của rất nhiều gia đình. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lời khuyên tốt nhất đối với loại trái cây này là không được ăn khi đói vì hàm lượng axit lactic cao, ăn vào rất dễ bị đau dạ dày.

Tốt nhất bạn chỉ nên ăn măng cụt sau bữa ăn như một món tráng miệng. Mỗi người chỉ nên ăn khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Mỗi lần không nên ăn quá 1kg để đảm bảo sức khỏe.

Ảnh minh họa

Theo Live Strong, ăn quá nhiều măng cụt có thể gây một số phản ứng dị ứng nhẹ như nổi mề đay, da mẩn đỏ, sưng, ngứa và phát ban ở những người nhạy cảm. Thậm chí, nó còn dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn như sưng miệng, môi, họng hoặc tức ngực.

Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Ketting (Mỹ) cho biết tiêu thụ măng cụt hàng ngày trong 12 tháng có thể gây nhiễm axit lactic nặng. Tình trạng này xảy ra do axit lactic tích tụ bất thường trong máu. Các triệu chứng khi nhiễm axit lactic bao gồm buồn nôn và cơ thể yếu, nếu không kịp điều trị có thể gây sốc, đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, hợp chất xanthone trong măng cụt có thể gây cản trở quá trình đông máu diễn ra bình thường. Nó cũng có thể tương tác với thuốc làm loãng máu như warfarin và gây xuất huyết tiêu hóa. Do làm chậm đông máu, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không nên ăn măng cụt 2 tuần trước khi phẫu thuật vì có thể tăng nguy cơ chảy máu trong hoặc sau khi phẫu thuật.

4 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn măng cụt

Người đang trong quá trình hóa trị, xạ trị

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng măng cụt có thể ảnh hưởng đến quá trình hóa trị, xạ trị. Điều này xảy ra do một số loại thuốc hóa trị liệu phụ thuộc vào việc sản xuất các gốc tự do để tiêu diệt khối u. Các chất chống oxy hóa mạnh có trong măng cụt sẽ loại bỏ các gốc tự do này và làm giảm hiệu quả điều trị của thuốc.

Người bị bệnh về tiêu hóa

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn nhiều hơn 30 gram măng cụt có thể gây ra tình trạng tiêu chảy. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều măng cụt có thể làm triệu chứng táo bón ở người bị hội chứng ruột kích thích trở nên nghiêm trọng và gây biến chứng liệt dạ dày ở người bị bệnh tiểu đường.

Người bị bệnh đa hồng cầu

Đa hồng cầu là một rối loạn khi tủy xương sản xuất quá nhiều hồng cầu, làm tăng hồng cầu trong máu. Bệnh nhân mắc căn bệnh này nên hạn chế ăn măng cụt vì nó có thể làm tăng khối lượng hồng cầu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Đây là loại trái cây không phù hợp với phụ nữ có thai và cho con bú. Tác dụng phụ của nó là gây ra mất ngủ, đau bụng, đau cơ, nhức đầu nhẹ, đau khớp, buồn nôn, khó thở, choáng váng... Khi thấy những biểu hiện này cần dừng ăn măng cụt ngay lập tức.

