4 loại củ rẻ bèo được tôn là thực phẩm trường sinh ở Nhật Bản

Nghiên cứu cho thấy, ăn uống khoa học là yếu tố chính giúp người Nhật gia tăng tuổi thọ. Trong đó có 4 loại củ được người dân xứ Phù Tang đặc biệt yêu thích.

Mỗi quốc gia có thói quen ăn uống và cách chế biến thực phẩm khác nhau. Trung Quốc nổi tiếng với những món ăn cay nồng, nhiều dầu mỡ; người Hàn thích đồ ngâm muối; đồ nóng; trong khi người Nhật lại thích ăn đồ thanh đạm, nhiều rau củ.

Theo bảng xếp hạng tuổi thọ trung bình của tất cả các quốc gia trên thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới công bố năm 2019, Nhật Bản đứng đầu với độ tuổi trung bình là 83,7, nữ là 86,8 và nam là 80,5. Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục đối với cả nữ giới và nam giới vào năm 2020, lần lượt là 87,74 tuổi và 81,64 tuổi.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, chế độ ăn uống khoa học là yếu tố chính góp phần giúp người Nhật gia tăng tuổi thọ. Đáng chú ý, chế độ ăn của người Nhật không quá cao sang, thường bao gồm những loại thực phẩm quen thuộc, thậm chí vô cùng dân dã.

Trong đó, có 4 loại củ rất tốt cho sức khỏe, được ví như “thực phẩm trường thọ” thường được người Nhật Bản sử dụng hàng ngày là:

Khoai lang

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa.

Dù là thực phẩm phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng có lẽ chưa có đất nước nào lại coi trọng khoai lang như Nhật Bản. Món khoai lang tím còn được người dân tỉnh Okinawa mệnh danh là thực phẩm của sự trường thọ.

Nghiên cứu chỉ ra, khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.Trong Đông y, khoai lang còn được ví như "thang thuốc bổ" vì tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt...

Khoai tây

Là loại củ dân dã nhưng khoai tây thực sự vô cùng bổ dưỡng. Nghiên cứu khoa học cho thấy khoai tây giàu kali, phốt pho, magie, canxi, natri, sắt và kẽm, vitamin C... có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan, tim mạch và bệnh về đường tiêu hóa.

Đặc biệt, khoai tây chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flanovoids, carotenoids và axit phenolic. Những hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do gây hại cho cơ thể, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Theo Healthline, sự tích tụ các gốc tự do có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Khoai môn

Người Nhật yêu thích khoai môn vì loại củ này có chứa chất xơ cao, giúp điều chỉnh lượng glucose và insulin trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Củ khoai môn cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp.

Mặc dù khoai môn giàu tinh bột, song nó có chứa hai loại carbohydrate có lợi cho việc quản lý lượng đường trong máu đó là chất xơ và tinh bột kháng, 2 chất này vừa làm chậm tiêu hóa vừa giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.

Củ cải trắng

Năm 2015, Daikon - tức củ cải trắng - được Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản nêu tên là món rau củ được người Nhật yêu thích nhất, “đánh bại” hành tây và bắp cải. Quả thật, tại xứ sở hoa anh đào, Daikon xuất hiện trong các món ăn từ bình dân đến sang trọng và là nguyên liệu cho rất nhiều món ăn tiêu biểu của Nhật Bản.

Không chỉ có vị ngọt nhẹ, thanh mát, dễ ăn, loại củ này còn rất tốt cho sức khỏe. Y học Trung Quốc cho rằng, củ cải có thể “hóa giải” và tiêu hóa thực phẩm tích trữ trong dạ dày, trị mất tiếng do ho, đờm gây ra; trị ho ra máu, chảy máu mũi; giải khát, trị kiết lỵ, giảm đau đầu, lợi tiểu... Nếu ăn sống có thể giải khát, thanh nhiệt, giải đờm, ngăn hen suyễn và trợ giúp tiêu hóa; luộc chín ăn có tác dụng bổ ích, khỏe tỳ.

Còn theo Tây y, củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu do Nutritionoffers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates – chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

