1. Trứng: Ăn trứng sống có khả năng nhiễm vi khuẩn Salmonella. Để đảm bảo mọi vi khuẩn hiện có bị tiêu diệt, trứng cần được nấu ở nhiệt độ an toàn là trên 60 độ C. Nếu trứng được trộn với các thành phần khác, chúng nên được nấu ở mức nhiệt trên 70 độ C.