Người phụ nữ bật khóc khi gặp lại ân nhân trong thảm họa Carina

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Gặp được ân nhân cứu cả gia đình thoát chết trong thảm họa Carina, người phụ nữ bật khóc và cho biết trong lúc tuyệt vọng thì có phép màu xuất hiện.

Cư dân Carina tập hợp những bức ảnh chiến sĩ PCCC quả cảm, quên thân mình khi cứu người trong hỏa hoạn để tri ân lực lượng PCCC

Sáng 14.4, gần trăm cư dân chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đến trụ sở Cảnh sát PCCC TP.HCM (quận 1) để gửi lời tri ân những cảnh sát chữa cháy đã dũng cứu hàng trăm người dân ở chung cư.

Có mặt trong buổi lễ, chị Nguyễn Thị Khánh Ly, sống tại block A, tầng 8 chung cư Carina cầm micro hướng về hàng ghế cảnh sát PCCC đang ngồi bày tỏ mong muốn gặp người cảnh sát chữa cháy tên Khang. “Anh ấy là vị cứu tinh của cả gia đình. Trong lúc tuyệt vọng vì khói lửa bao trùm chung cư, giữa lằn ranh sự sống và cái chết rất mong manh thì anh ấy xuất hiện cùng xe thang tiếp cận nơi gia đình mình đang mắc kẹt. Ảnh kêu bình tĩnh rồi lần lượt cứu được cả gia đình mình. Lúc xuống đất mừng quá và biết được tên chàng cảnh sát chữa cháy đó là Khang”, chị Ly chia sẻ và mong muốn được gặp lại chiến sĩ này để gửi lời tri ân.

Ở phía dưới hội trường, thiếu úy Nguyễn Duy Khang thuộc Cảnh sát PCCC quận Bình Tân ngỡ ngàng khi có người nhắc tên mình. Anh Khang sau đó tiến lên gặp chị Ly.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly tặng hoa và gửi lời tri ân đến thiếu úy Nguyễn Duy Khang

Gặp được ân nhân cứu cả gia đình mình trong thời khắc sinh tử, chị Ly giọng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe kể lại thời điểm đêm cháy kinh hoàng tại chung cư.

Chị Ly cho biết lúc phát hiện cháy, khói bao trùm khắp nơi, xộc cả vào phòng nên gia đình chạy ra ban công. Tuy nhiên, ban công cũng khói đen bốc lên ngùn ngụt. Khi cả gia đình đang tuyệt vọng thì phép màu xuất hiện, chiến sĩ cảnh sát cùng xe thang có mặt.

“Xe thang vươn tới tầng 7. Chiến sĩ lúc đó trấn an cả gia đình tôi bình tĩnh đồng thời lần lượt cứu cả nhà tôi xuống đất an toàn. Kể lại thì thấy đơn giản nhưng thật sự lúc nguy khốn, cái chết cận kề mà có người lính cứu hoả tiếp cận, động viên nó giúp mình trấn tĩnh ghê lắm, cảm giác đã an toàn rồi”, chị Ly nói trong nước mắt.

Cầm bó hoa chị Ly gửi tặng chiến sĩ Khang cùng lời tri ân mà gia đình chị cùng nhiều người khác chưa kịp trao trong đêm hoảng loạn.

Nhiều người bật khóc khi kể lại thảm họa Carina

Chi Ngọc Thị Ngọc Mai, đại diện cư dân Carina bày tỏ lòng biết ơn đến các chiến sĩ PCCC đã dũng cảm cứu người trong đêm xảy ra hỏa hoạn ở chung cư.

"Họ là những người hùng khi chạy vào từng phòng, từng ngõ ngách trong làn khói độc dày đặc để cứu người. Khi cháy, người dân tháo chạy ra còn lính cứu hỏa lại chạy vào. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát PCCC quả cảm trong đêm xảy ra hỏa hoạn đọng lại rất nhiều trong tôi. Chính họ đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, nếu không con số người thiệt mạng sẽ không dừng lại ở 13”, chị Mai cho biết.

“Trước giờ tôi nghĩ cháy là phun nước dập lửa thôi chứ không biết cảnh sát PCCC phải lao vào khói độc để cứu người. Họ là những người quả cảm, không ngại nguy hiểm để cứu chúng tôi”, cư dân chung cư Carina chia sẻ.

Hỏa hoạn chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Đại uý Châu Thanh Quang - Đội trưởng chữa cháy chuyên nghiệp quận 8 cho biết nhiệm vụ dập lửa cứu người là trách nhiệm của lực lượng. “Vụ cháy Carina hay những vụ khác đi nữa thì người lính cứu hoả thường không nghĩ đến tính mạng, bằng mọi cách xông vào khói lửa làm sao cứu được nhiều người nhất có thể”, đại úy Quang tâm sự.

Trước đó, rạng sáng 23.3, hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm bãi xe chung cư Carina khiến 13 người chết, 51 người bị thương, hơn 300 xe máy, 17 ô tô bị thiêu rụi. Cảnh sát PCCC đã giải cứu gần 1.000 người và trực tiếp cứu nạn hơn 150 người.

Nguyên nhân vụ cháy được cảnh sát xác định do cháy xe máy tại tầng hầm xe sau đó cháy lan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.