Công an Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Thứ Năm, ngày 15/03/2018 14:26 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng, Công an Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

Chiều 15/3, một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông cho biết, liên quan đến vụ án đánh bạc xuyên quốc gia đang điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

“Công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu làm việc với ông Vĩnh từ ngày hôm qua (14/3) tuy nhiên chưa thể cung cấp nội dung làm việc, công an xác định ông ấy liên quan đến vụ án nên tới để làm việc", nguồn tin này cho biết thêm.

Hiện, công an tỉnh Phú Thọ cũng đã phát đi lệnh truy nã 9 người trong vụ án sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 74 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).

Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao). Qua điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính.

Cụ thể, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương. Với số lượng người chơi "khủng”, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ đường dây đánh bạc này là gần 2.800 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước tính lên tới 3,6 triệu USD. Trong đó, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.