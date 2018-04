Quan hệ tình dục thường xuyên giúp sống lâu hơn

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sức khỏe tình dục

Nghiên cứu gần đây đã cho thấy việc thường xuyên quan hệ tình dục giúp sống lâu hơn.

Nói đến những cách để kéo dài tuổi thọ ta thường nghĩ đến không hút thuốc, tập thể dục hàng ngày, chế độ ăn ít chất béo, ít calorie , ngủ ít nhất bảy tiếng một đêm, không lạm dụng rượu hoặc các loại thuốc và nuôi dưỡng tình cảm với gia đình và bạn bè. Nhưng một gợi ý nữa cần thêm vào danh sách-hãy thường xuyên làm tình.

Các nhà nghiên cứu Anh đã khảo sát tần suất tình dục của 918 người đàn ông có sức khoẻ bình thường ở làng Welsh Caerphilly, với độ tuổi 45 đến 59 tuổi khi nghiên cứu bắt đầu (1979-83). Một thập kỷ sau, họ kiểm tra lại với những người đàn ông khi họ đã được 55-69 tuổi. Số người đã chết là 150, 67 người do đau tim và 83 người chết do các nguyên nhân khác. Họ đã tương quan tần suất tình dục của nam giới từ cuộc điều tra ban đầu với cái chết hoặc sự sống của họ 10 năm sau đó. So với những người đàn ông chỉ quan hệ tình dục mỗi tháng một lần, những người quan hệ hai lần một tuần chỉ có một nửa tỷ lệ tử vong. Đối với cả nhóm, khi tần suất tình dục tăng, nguy cơ tử vong giảm.

Khi nghiên cứu này được công bố, những người chỉ trích đã nói rằng tình dục là một dấu hiệu của sức khoẻ , vì vậy có lẽ đó không phải là tình dục giúp kéo dài cuộc sống của nam giới, nhưng thực tế là họ khỏe mạnh hơn và bắt đầu với kết quả là làm tình thường xuyên.

Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể trong số những người có tần số tình dục cao nhất và thấp nhất, về hút thuốc , trọng lượng, huyết áp hoặc bệnh tim. Vì vậy, so với những người đàn ông ít quan hệ, những người quan hệ nhiều dường như không có vẻ khỏe mạnh đáng kể.

Sự khác biệt về sức khoẻ duy nhất liên quan đến cholesterol. Một số nam giới cao, số khác thấp. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những người đàn ông có cholesterol cao nhất sẽ có tỷ lệ tử vong cao do chứng đau tim. Trên thực tế, những người đàn ông có mức cholesterol cao trong nhóm có tần số tình dục nhiều có tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp nhất. Kết luận của các nhà nghiên cứu: Ở nam giới trung niên, tình dục thường xuyên giúp ngăn ngừa tử vong.

Kết luận này mâu thuẫn với những lời khuyên truyền thống về sức khoẻ và hạnh phúc. Thánh Tông Đồ Phaolô viết: "Người đàn ông không nên đụng đến một người phụ nữ." Trong văn hoá truyền thống Ấn Độ và Trung Quốc truyền thống, sự xuất tinh đã được nhìn nhận như một sức hút của con người. Khi đàn ông lớn lên, họ được yêu cầu phải xuất tinh ít hơn và ít hơn.Và trong tiếng Pháp, cực khoái được gọi là "le petit mort", cái chết nhỏ.

Nhưng trong các văn bản nghiên cứu y khoa của Anh và hai nghiên cứu khác cho thấy rằng tần suất quan hệ tình dục có liên quan đến cuộc sống khỏe mạnh, sống lâu hơn.

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã nghiên cứu 392 người cao tuổi của Gothenburg (166 nam, 226 phụ nữ) từ 70 tuổi đến 75 tuổi. Có sự liên quan giữa tử vong và ít quan hệ tình dục.

Trong một nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu đã so sánh cuộc sống tình dục của 100 phụ nữ bị chứng đau tim và 100 người tương tự nhưng không bị bệnh tim. Trước khi bị đau tim, những phụ nữ mắc bệnh tim ít hài lòng với cuộc sống tình dục của họ.

Tại sao tình dục kéo dài tuổi thọ? Có một số giải thích như sau:

• Tình dục thường xuyên có nghĩa là một mối quan hệ thân mật. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mối quan hệ cá nhân chặt chẽ làm tăng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

• Tình dục là tập thể dục, và tập thể dục đều đặn là nền tảng của sức khoẻ.

• Tình dục là thư giãn. Nhiều nghiên cứu cho thấy thường xuyên giải tỏa căng thẳng là tốt cho sức khỏe.

• Và tình dục thường xuyên cải thiện chức năng miễn dịch. Tại Đại học Wilkes ở Wilkes-Barre, Pennsylvania, các nhà nghiên cứu khảo sát 111 người trẻ tuổi về tần suất tình dục của họ, và sau đó thử nước bọt của họ cho một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch, immunoglobulin A (IgA). So với những người tham gia có tần suất quan hệ ít hơn mỗi tuần một lần, những người có quan hệ tình dục một hoặc hai lần một tuần có mức IgA cao hơn đáng kể.

Nghiên cứu này cho còn lấy câu khẩu hiệu mà Nike sử dụng để quảng cáo giày thể thao của mình: "Chỉ cần làm điều đó." Vâng, làm điều đó. Tình dục là tốt cho bạn và nó có thể kéo dài cuộc sống của bạn.